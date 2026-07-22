Caída de árboles marcó el paso del sistema frontal por Villa Alemana: siete casas afectadas

La caída de árboles, afortunadamente sin personas lesionadas, fue la principal consecuencia del sistema frontal que afectó a Villa Alemana, donde se registraron ráfagas de viento cercanas a los 30 km/h y un estimado para la jornada de más de 60 milímetros de agua caída. Pese a las condiciones meteorológicas, los pasos bajo nivel vehiculares y peatonales permanecieron habilitados, asegurando la conectividad entre los sectores norte y sur de la comuna.

El alcalde Nelson Estay realizó un recorrido por distintos puntos, constatando que, en esta oportunidad, el viento fue el responsable de las mayores afectaciones. Las lluvias, si bien, fueron muy intensas en algún momento, no generaron grandes anegamientos en las calles y la circulación de vehículos se mantuvo con normalidad, siendo el sector de Los Arrayanes el más complicado, ante lo cual se coordinaron trabajos para habilitar las vías.

“Desde que comenzaron las lluvias hace unos días hemos tenido siete casas afectadas por caída de árboles, afortunadamente sin desgracias personales, que es lo más importante. También tuvimos 1.350 árboles en peligro de caída, ya hemos talado 112 árboles, por lo tanto, es muchísimo el trabajo que nos queda. Sé que no hemos llegado a todos los lugares, hay priorizaciones, hay cosas más urgentes que otras, pero tenemos desplegadas varias cuadrillas, así que les pido paciencia porque vamos a llegar a todos lados”, dijo el jefe comunal.

Por su parte, el director de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Villa Alemana, Mario Recabarren, explicó que "en esta oportunidad no hemos tenido una gran cantidad de anegamientos de viviendas o calles, pero sí varias caídas de árboles, afortunadamente sin personas lesionadas. Esto responde a distintos factores, como el viento y el reblandecimiento del terreno producto de las lluvias. Villa Alemana, por sus características geográficas y su abundante arbolado, es una comuna especialmente propensa a este tipo de situaciones. Por eso hemos desplegado todos nuestros equipos y estamos tomando las medidas necesarias para evitar mayores daños".

Recabarren agregó que "el trabajo preventivo comenzó hace varios meses. La suerte es un deseo; el éxito es una consecuencia. El esfuerzo conjunto de los funcionarios municipales y de nuestros vecinos nos ha permitido enfrentar este sistema frontal en mejores condiciones".

En materia social, pese a las condiciones climáticas, el albergue habilitado en el gimnasio municipal Luis Cruz Martínez acogió sólo a cuatro personas —tres adultos y un niño—. No obstante, el recinto continuará disponible mientras se mantenga la emergencia. En tanto, el albergue para personas en situación de calle, perteneciente al programa Noche Digna, Plan Protege Calle, se encuentra con su capacidad completa.

La Municipalidad de Villa Alemana también mantuvo la entrega de ayuda de emergencia a los vecinos. En la Dirección de Operaciones se distribuyeron sacos de arena y cortes de polietileno, mientras que en el edificio consistorial también se entregaron sacos de arena. Asimismo, la atención a público de las distintas dependencias municipales y de los centros de salud administrados por la Corporación Municipal se desarrolló con normalidad, sin alteración de horarios. El único recinto que permanece cerrado hasta nuevo aviso es el Centro Vida Activa.

PURANOTICIA