Caída de árbol en Avenida España despliega operativo de emergencia en Valparaíso

La mañana de este jueves, ante la llegada a la región de Valparaíso del sistema frontal que afectará a gran parte del país, un árbol cayó en avenida España de la Ciudad Puerto, a la altura del acceso al Nudo Barón.

La emergencia ocurrió debido a las fuertes ráfagas de viento que afectan al borde costero durante este jueves, por lo que personal de emergencia de la Municipalidad ya se encuentra trabajando en el retiro del árbol, lo que mantiene ocupada la pista derecha en dirección al sector Puerto.

Cabe recordar que, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a mantenerse en sus hogares durante el sistema frontal, y a transitar con máxima precaución si es que es estrictamente necesario el desplazamiento.

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