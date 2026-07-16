Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Caída de árbol en Avenida España despliega operativo de emergencia en Valparaíso

Caída de árbol en Avenida España despliega operativo de emergencia en Valparaíso

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Personal de la Municipalidad ya se encuentra trabajando en el retiro del árbol, lo que mantiene ocupada la pista derecha en dirección al sector Puerto.

Caída de árbol en Avenida España despliega operativo de emergencia en Valparaíso
Jueves 16 de julio de 2026 10:03
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

La mañana de este jueves, ante la llegada a la región de Valparaíso del sistema frontal que afectará a gran parte del país, un árbol cayó en avenida España de la Ciudad Puerto, a la altura del acceso al Nudo Barón.

La emergencia ocurrió debido a las fuertes ráfagas de viento que afectan al borde costero durante este jueves, por lo que personal de emergencia de la Municipalidad ya se encuentra trabajando en el retiro del árbol, lo que mantiene ocupada la pista derecha en dirección al sector Puerto.

Cabe recordar que, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a mantenerse en sus hogares durante el sistema frontal, y a transitar con máxima precaución si es que es estrictamente necesario el desplazamiento. 

PURANOTICIA