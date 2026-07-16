Caída de árbol deja viviendas afectadas en Villa Arturo Prat en Quillota

El sistema frontal está dejando estragos en gran parte de las comunas de la región de Valparaíso, y ahora fue el turno de la comuna de Quillota ante la caída de un árbol en un sector residencial.

El incidente se registró específicamente en Villa Arturo Prat de la comuna, el cual rompió vidrios y canaletas de las viviendas ubicadas en el lugar, y dejó sin suministro eléctrico al sector Corvi.

Ante la emergencia, el alcalde Luis Mella señaló que “el árbol se desprendió desde la raíz”, lo que hasta el momento calificó como el incidente más grave que a afectado a la comuna.

Además, aseguró que ya se encuentran trabajando personal municipal en el retiro de los escombros, ademaste confirmar que no hubo personas lesionadas.

Bajo este contexto, la autoridad comunal hizo un llamado a la gente a “evitar salir a la calle con este viento, ya que el peligro de caída de árboles es inminente” .

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