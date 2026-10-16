Caen otros dos integrantes de «La Jauría» en Valparaíso: dos adolescentes de 15 años fueron detenidos por robo por sorpresa

Dos adolescentes de 15 años fueron detenidos por su presunta participación en un robo por sorpresa en las inmediaciones del terminal de buses de Valparaíso, en los alrededores de Av. Pedro Montt, en el marco de una investigación que Carabineros desarrolla junto al Ministerio Público para enfrentar este tipo de delitos.

El procedimiento permitió capturar a ambos involucrados en jornadas consecutivas. El primero fue arrestado el 13 de octubre por funcionarios policiales que efectuaban labores operativas de civil, mientras que el segundo logró escapar inicialmente y fue localizado el 14 de octubre, tras nuevas diligencias investigativas.

La segunda detención se concretó 18 horas después de ocurrido el delito, mediante la aplicación de la Ley 21.845 que amplió en 24 horas la flagrancia, según explicó el capitán Felipe Cárdenas, subcomisario de la 2ª Comisaría Central de Valparaíso.

"Un segundo de ellos se dio a la fuga, quien al día siguiente fue detenido gracias a la Ley 21.845, siendo esto después de 18 horas en que se perpetró el hecho delictivo", detalló el oficial de la policía uniformada porteña.

Uno de los antecedentes que llamó la atención de los investigadores es que el segundo adolescente detenido registra cinco detenciones anteriores desde el inicio de las diligencias, el pasado 28 de septiembre.

Ambos menores estarían relacionados con el grupo denominado "La Jauría", al que se ha vinculado con hechos delictivos registrados en el plan de la Ciudad Puerto.

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