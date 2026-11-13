Cae sujeto investigado por microtráfico en Valparaíso: PDI incautó marihuana, una escopeta hechiza y más de $1.000.000

Un sujeto mayor de edad fue detenido en Valparaíso por el delito de microtráfico de drogas, en el marco de una investigación coordinada con el Ministerio Público.

El procedimiento, desarrollado por detectives MT0 de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI Valparaíso, se desarrolló durante la mañana de este viernes en un inmueble ubicado en la población Juan Pablo II, en el sector del cerro Rodelillo.

El operativo se dio en cumplimiento a una orden de entrada y registro, gestionada tras diversas diligencias investigativas que permitieron reunir antecedentes y medios de prueba sobre la comercialización de sustancias ilícitas en el sector.

Los detectives de la policía civil incautaron 88,26 gramos de cannabis sativa, además de elementos para la dosificación de droga, una escopeta hechiza apta para el disparo, 29 cartuchos calibre 12, un teléfono celular y $1.140.000 en dinero en efectivo.

El detenido, quien no registra antecedentes policiales ni órdenes judiciales pendientes, fue puesto a disposición del Juzgado para su respectivo control de detención, mientras que la droga fue remitida al Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio.

PURANOTICIA