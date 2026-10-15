Cae presunto implicado en crimen que conmocionó a Limache en plenas Fiestas Patrias

Un hombre de 21 años fue detenido como uno de los presuntos involucrados en la muerte de un un joven que murió apuñalado en las cercanías del estadio Municipal Ángel Navarrete Candia, donde se realizan las fondas de la comuna de Limache.

El crimen de la víctima de 23 años se produjo el 18 de septiembre en una plaza de la Villa Isla Lenox.

El joven se encontraba sentado junto a otras personas cuando fue abordado por un grupo indeterminado de sujetos -de entre 7 a 10- con quienes habría comenzado a discutir, lo que habría generado la posterior agresión.

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios Valparaíso de la Policía de Investigaciones (PDI), declaró que "la tarde de ayer, detectives de la Brigada de Homicidios junto a equipo especializado de la PDI, lograron la detención en el sector de Villa Queronque en la comuna de Limache, de un hombre chileno de 21 años de edad con antecedentes policiales, lo anterior por su responsabilidad en el delito de robo con homicidio y lesiones graves ocurrido el día 18 de septiembre en las inmediaciones de Las Ramadas de la comuna de Limache".

Añadió que "gracias al trabajo investigativo junto a la Fiscalía Local de Limache, la Policía de Investigaciones junto con la Brigada de Homicidios lograron posicionar y ubicar al imputado en el sitio del suceso, conforme al relato de testigos, a la dinámica de las imágenes de cámara de seguridad y con estos antecedentes gestionar su orden de detención, la cual se materializó el día de ayer".

"Hoy en horas de la mañana, el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Limache, conforme a los hechos antes señalados", cerró Gallardo.

(Imagen: PDI)

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