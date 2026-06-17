Cae integrante de banda criminal dedicada al tráfico de armas y drogas en Concón

En el marco de la estrategia institucional contra robos, organizaciones criminales y mercados delictuales, detectives de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI Concón llevaron a cabo un operativo que permitió la detención del integrante de una banda criminal que operaba en la comuna, además de la incautación de diversos elementos vinculados a actividades ilícitas.

La investigación desarrollada por los oficiales policiales permitió establecer antecedentes respecto de la participación de un ciudadano chileno de 39 años en una estructura criminal asociada a la comercialización de armas y drogas.

Con estos indicios y en coordinación con el Ministerio Público, se gestionaron y ejecutaron tres órdenes de entrada y registro en distintos domicilios de la comuna.

Como resultado de las diligencias, los detectives detuvieron al imputado, quien mantiene antecedentes policiales por el delito de robo con violencia.

También incautaron una pistola marca Versa, calibre 9 milímetros, con su número de serie borrado; además de dos cargadores, 27 cartuchos del mismo calibre, 110 gramos de cocaína, un teléfono celular y un vehículo Mazda CX-5.

Según informó el jefe de la unidad especializada de la PDI, subprefecto Humberto Cortés, “el operativo permitió intervenir directamente un foco asociado al mercado delictual de armas y drogas, afectando la capacidad logística y operativa de la organización criminal investigada, así como también retirando de circulación elementos que representan un riesgo para la seguridad de la comunidad”.

Por instrucción del Ministerio Público, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar para su respectiva audiencia de control de detención.

PURANOTICIA