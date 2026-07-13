Cabo de la Armada pasa a control de detención por fatal atropello en feria de Viña del Mar

En el Juzgado de Garantía de Viña del Mar se realizará este lunes 13 el control de detención y eventual formalización del funcionario de la Armada -un cabo de 37 años- que ocasionó la tragedia en la feria Caupolicán, donde atropelló y ocasionó la muerte de seis personas.

El atropello múltiple, que también dejó siete heridos, ocurrió alrededor de las 9:00 horas del domingo en avenida Alessandri, donde por causas que se investigan, arremetió contra los puestos de ventas. El cabo quedó detenido en la Primera Comisaría de Carabineros, pero luego fue derivado a un recinto de la Armada.

A cargo de la indagatoria quedó el fiscal Walter Wenzel, quien señaló que "eventualmente habría una conducción imprudente por parte de este sujeto, lo que se aprecia en las cámaras de seguridad es al vehículo a una velocidad imprudente".

Añadió que el vehículo "pierde el control, se va hacia el lado derecho, arrollando a personas que se encontraban en el borde de la vereda y luego ingresando derechamente a la misma y atropellando a todas las personas que se encontraban allí".

Agregó que "podría haber sido incluso peor porque el vehículo se detuvo y pudo haber ingresado incluso a la feria de Caupolicán, quizás estaríamos lamentando incluso mayores consecuencias".

También informó que el imputado conducía con sus papeles vencidos y sin el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales.

Acerca de los delitos por los que podría ser formalizado, explicó que "por ahora al menos sería una conducción imprudente y cuasidelito con una serie de resultados de personas fallecidas y lesionadas".

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