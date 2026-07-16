Buses eléctricos modifican su recorrido ante sistema frontal en Valparaíso

El frente de mal tiempo que afectará a la región de Valparaíso durante este fin de semana, traerá diversos cambios en la operación de los buses eléctricos que circulas por la Ciudad Puerto.

De acuerdo a lo informado por la Red Regional de Movilidad, debido al corte de tránsito que afectará principalmente el paso bajo nivel de acceso al Nudo Barón cuando comiencen las precipitaciones, los servicios E01, E02 y E03 trasladarán su funcionamiento a la garita de Trolebuses de Chile, ubicada en avenida Argentina, de forma temporal.

Con esto, la empresa busca continuar con el servicio de forma normal para sus usuarios en los próximos días donde el sistema frontal no dará tregua a los habitantes de la zona central.

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