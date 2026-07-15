Buscan reforzar la seguridad en colegios de Concón, Puchuncaví, Quintero y Viña del Mar tras reiterados robos en establecimientos

Con el objetivo de fortalecer la seguridad de las comunidades educativas y avanzar en acciones preventivas frente a los hechos de robo que han afectado a establecimientos educacionales de la región de Valparaíso, el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Costa Central, Nelson Zárate, sostuvo una reunión de trabajo con el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, instancia en la que también participaron representantes de Carabineros de Chile.

La reunión, realizada en dependencias del SLEP Costa Central, permitió abordar la situación que afecta a diversos establecimientos educacionales de las comunas de Concón, Puchuncaví, Quintero y Viña del Mar, y avanzar en una estrategia de trabajo coordinado entre los organismos con competencias en seguridad pública y las instituciones responsables de la educación pública.

Durante el encuentro se analizaron distintas alternativas para fortalecer la seguridad situacional en establecimientos educacionales, mejorar los mecanismos de coordinación frente a emergencias y desarrollar acciones preventivas que contribuyan a proteger la infraestructura educativa y entregar mayores condiciones de resguardo a estudiantes, funcionarios y comunidades educativas.

El seremi Silva destacó que "hemos desarrollado algunas líneas de acción que vamos a poner en práctica de inmediato y que tienen que ver con levantar diagnósticos, costos preliminares asociados a las intervenciones de establecimientos para instalar mayores medidas de seguridad situacional y también iniciar coordinaciones con el municipio para todo lo que tiene que ver con el monitoreo de situaciones de emergencia y mejorar la respuesta en términos de tiempo de llegada de los organismos pertinentes".

Por su parte, el director ejecutivo del SLEP Costa Central, Nelson Zárate, sostuvo que "estamos viendo el tema de lo que nosotros nos corresponde, la seguridad de los establecimientos educacionales, dado especialmente la ola de robos que hemos sufrido, que han sido bastantes y estamos coordinando acciones en conjunto para poder enfrentar el problema que nos afecta a todos".

La entidad recordó que ha impulsado acciones como reuniones con equipos directivos y comunidades educativas, reparación de daños, reposición de elementos sustraídos y el fortalecimiento de medidas de resguardo, como sistemas de vigilancia, alarmas, iluminación y control de accesos. Asimismo, ha promovido instancias de coordinación territorial con municipios, Carabineros y otros organismos públicos, entendiendo que la protección de los espacios educativos requiere una respuesta articulada e intersectorial que contribuya a generar entornos más seguros para estudiantes, funcionarios y familias.

De igual forma, señalaron que el trabajo conjunto entre el SLEP Costa Central, la Seremi de Seguridad Pública, Carabineros, los municipios y las comunidades educativas forma parte de un esfuerzo permanente por fortalecer la protección de los establecimientos educacionales y avanzar en entornos más seguros para estudiantes, docentes, asistentes de la educación y familias de las cuatro comunas que integran el territorio del Servicio Local, favoreciendo así el desarrollo de los procesos educativos y el bienestar de las comunidades escolares.

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