Una riña protagonizada por estudiantes de enseñanza media obligó al Liceo Darío Salas de Santa María a activar sus protocolos de actuación y adoptar una serie de medidas que incluyen la suspensión de clases para parte de su alumnado.

El episodio ocurrió este lunes 16 de noviembre y motivó la intervención de Carabineros, con quienes el establecimiento coordinó el procedimiento. Según informó el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Aconcagua, los estudiantes involucrados en la pelea se encuentran en buen estado y sus familias ya fueron notificadas.

A través de un comunicado, el organismo indicó que, junto al recinto educacional, se inició el procedimiento contemplado en su Reglamento Interno y en la Ley Aula Segura, resguardando el debido proceso. Asimismo, manifestó su rechazo a cualquier hecho de violencia al interior de las comunidades educativas.

A raíz de lo ocurrido, la Dirección del liceo Darío de Salas informó a padres, madres y apoderados que, tras una reunión con el sostenedor SLEP y la Dirección de Educación San Felipe-Los Andes, se resolvió suspender las clases de los cursos comprendidos entre 7° Básico y 3° Medio durante este martes 17 de noviembre.

En tanto, los estudiantes de Prebásica a 6° Básico mantendrán sus actividades habituales, aunque deberán ser retirados a las 14:15 horas.

Las modificaciones también se extenderán al miércoles 18 y jueves 19 de noviembre, jornadas en que todos los cursos tendrán un horario de salida adelantado a las 14:00 horas. Las salidas pedagógicas que ya estaban programadas, en tanto, se mantendrán de acuerdo con la planificación original.

Finalmente, el SLEP Aconcagua solicitó a los medios de comunicación y a la comunidad evitar la difusión de imágenes o antecedentes que permitan identificar a los estudiantes involucrados, debido a que se trata de menores de edad.

(Imagen de referencia)

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