Borde costero de Concón fue cerrado por deslizamientos de tierra y caída de árboles

Las intensas lluvias que afectan a la región de Valparaíso han generado algunas complejidades en la comuna de Concón, donde las autoridades decidieron cerrar completamente el tránsito vehicular y peatonal en el borde costero debido al riesgo asociado a deslizamientos de tierra y caída de árboles durante las últimas horas.

El alcalde Freddy Ramírez informó que la medida afecta a avenida Borgoño y a todo el borde costero de la comuna, por lo que hizo un llamado a la comunidad a no transitar por el sector mientras se mantengan las condiciones de riesgo.

El jefe comunal señaló que "hasta el momento hemos definido el corte de tránsito en avenida Borgoño y todo el borde costero, a propósito de importantes deslizamientos de tierra".

Asimismo, indicó que la comuna "sigue con más de 1.500 clientes sin luz y varias afectaciones en calles, además de caídas de árboles", por lo que hizo un llamado "a la precaución y no conducir por el borde costero. Está totalmente cerrado en todo Concón".

Junto a explicar que el Municipio mantiene un despliegue permanente para responder a las distintas emergencias derivadas del sistema frontal. En ese sentido, sostuvo que "estamos con turnos de 24 horas en toda la comuna. Seguimos desplegados en los puntos más críticos".

Respecto de la afectación a la población, el alcalde precisó que "no hemos tenido graves afectaciones a la vivienda, solo una persona en albergue". No obstante, insistió en que la principal preocupación continúa concentrada en el borde costero, subrayando que "lo más importante se está dando en el borde costero, así que el llamado es a evitar pasear, venir o circular por esta zona de Concón".

Mientras se mantenga el sistema frontal en la región, el municipio continuará monitoreando los sectores de mayor riesgo y evaluando la evolución de las condiciones para determinar cuándo será posible reabrir el tránsito en el borde costero de la comuna.

PURANOTICIA