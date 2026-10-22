Bono Bodas de Oro ya ha beneficiado a más de 87 mil personas en la región de Valparaíso

Este 2026 el Bono Bodas de Oro cumple 15 años desde que fue creado como un reconocimiento a los matrimonios que han permanecido juntos por cinco décadas.

A nivel nacional, son más de 714 mil personas beneficiadas. De ellas, 87.548 corresponden habitantes de la región de Valparaíso.

El balance fue entregado por el seremi (s) del Trabajo y Previsión Social de Valparaíso, Mario Villanueva, quien señaló que "a la fecha ya son más de 87 mil personas las que han sido beneficiadas con el Bono Bodas de Oro en nuestra región. Este beneficio del Gobierno se entrega a las parejas que cumplen 50 años de matrimonio y acreditan los requisitos legales, como pertenecer al 80 % más vulnerable de la población".

El Estado ha destinado más de $116 mil millones en esta iniciativa que ha beneficiado a los matrimonios y personas que han enviudado, luego de realizar la solicitud junto a su cónyuge. En la Quinta Región, los recursos ascienden a $ 14.185.047.

Por otra parte, el director regional del IPS, Miguel Toledo, señaló que "tenemos disponible la videoatención para solicitar el beneficio, por lo que invitamos a los matrimonios que cumplan sus 50 años de casados y demás requisitos, para que ingresen a www.chileatiende.cl o acudan a cualquiera de nuestras 19 sucursales presenciales y/o Centros de Atención Virtual IPS-ChileAtiende, que operan en los municipios en convenio y lo soliciten, ya que existe un año de plazo para pedirlo”.

A partir del 1 de octubre de 2026, el monto del Bono Bodas de Oro es de $482.295 por matrimonio, se paga en partes iguales a ambos cónyuges.

Los principales requisitos son haber cumplido 50 años de matrimonio, estar inscritos en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 80 % más vulnerable de la población, vivir juntos o acreditar residencia en hogares de larga estadía que estén reconocidos por la autoridad competente, y haber residido en el país cuatro de los últimos cinco años antes de solicitar el beneficio.

CÓMO SOLICITAR EL BONO

Se debe ingresar a www.chileatiende.cl o www.ips.gob.cl, desde un celular o computador que tenga acceso a Internet y con la cámara habilitada. Allí, se deben seguir estos pasos:

1. En el extremo superior de la pantalla aparece un recuadro que indica “Red de atención”. Se debe seleccionar ahí la modalidad de “videoatención”.

2. Se despliega una nueva pantalla, escoger la opción “Realizar trámites y consultas en general”.

3. Completar los datos que pide el sistema para comenzar la videollamada. Las personas deben tener a mano sus cédulas de identidad vigentes y libreta de matrimonio para mostrarlas en la pantalla a la ejecutiva o ejecutivo que los atienda.

El servicio de videoatención funciona de lunes a viernes, entre 8:00 y 17:00 horas.

Para más información sobre el Bono Bodas de Oro, las personas pueden consultar en redes sociales @ChileAtiendeen X, Facebook e Instagram, y Call Center 101 y 600 440 0040.

PURANOTICIA