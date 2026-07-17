Bomberos descartó presencia de sustancias peligrosas en vivienda donde fueron halladas tres personas fallecidas en Viña del Mar

Tres personas -dos mujeres y un hombre- fueron encontradas sin vida al interior de un inmueble del sector de Recreo en Viña del Mar. Inicialmente se informó de una intoxicación con un limpiador de ambientes con ozono, pero Bomberos lo descartó.

El hallazgo de los cuerpos se produjo a las 19:30 horas en una vivienda ubicada en calle Diego Portales con Unión, donde las víctimas -al parecer jóvenes que arrendaban en el lugar- fueron encontradas fallecidas por Bomberos.

Héctor Cáceres, comandante del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín, informó que "alrededor de las 19:30 horas, Carabineros de la Tenencia Recreo solicitó apoyo a personal de Bomberos para ingresar a una estructura, al momento del ingreso se constató que había tres personas fallecidas, dos mujeres y un varón".

Añadió que "se realizaron las pericias para determinar si había sustancias peligrosas o algún material que pudiéramos darlo como origen del fallecimiento de esta personas, descartándolo. Ninguna de las mediciones arrojó ningún índice de material peligroso ni de sustancias que le pudieran haber provocado la muerte a estas personas".

Cabe señalar que la Fiscalía instruyó que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Valparaíso quede a cargo de la investigación.

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