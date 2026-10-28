Bomberos de La Calera recibirá carro aljibe de 10 mil litros gracias a donación de Japón

Un importante acuerdo para reforzar la lucha contra los incendios suscribió el Cuerpo de Bomberos de La Calera con la Embajada de Japón, tras llevar a cabo la firma de contrato de donación del Programa de Asistencia para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APC) 2026.

La iniciativa fue diseñada para entregar financiamiento a organizaciones sin fines de lucro, permitiéndoles responder a necesidades de desarrollo humano y seguridad en sus comunidades, y a la cual el Cuerpo de Bomberos postuló formalmente hace algunos meses mediante la presentación de un detallado proyecto, cuyo principal objetivo era la obtención de un nuevo carro aljibe desde tierras japonesas.

Esto resulta vital para enfrentar la crisis de escasez hídrica que afecta a La Calera, y a su vez, reemplazar a la antigua unidad Z-1, de 1998, que quedó fuera de servicio por fallas eléctricas críticas y corrosión.

Estas problemáticas fueron tomadas en cuenta por el pueblo de Japón que, reflejando su preocupación por Chile, otorgará los fondos necesarios para que se lleve a cabo la compra de esta renovada unidad para la institución bomberil calerana.

La alianza se materializó cuando la delegación del Cuerpo de Bomberos encabezada por el superintendente, Cristian Omar Fernández, visitó la Embajada de Japón y fue recibido por el embajador, Sone Kenko, para firmar el contrato de donación del APC 2026.

“Veníamos constantemente postulando a este fondo, y este año salimos seleccionados. Debimos superar cinco etapas, donde incluso nos visitaron de la embajada acá en La Calera para que les expusiéramos el proyecto. Luego seguir enviando documentación y competir con iniciativas de todo Chile. Nos llena de orgullo haber llegado hasta acá”, comentó el superintendente.

En esa misma línea, la autoridad bomberil destacó que la unidad “va a ser un tremendo apoyo en el combate contra incendios tanto en La Calera como en comunas vecinas, agilizando los procedimientos. Por ello, nuevamente agradecer al pueblo de Japón, a su embajador, y a todos quienes hicieron posible la obtención de este fondo”.

UN CARRO ALJIBE DE ALTA GAMA

Se espera que el vehículo llegue a Chile durante el primer semestre del 2027 para incorporarse a la Primera Compañía, permitiendo así incrementar en un 50% su eficiencia operativa.

También reducirá los tiempos de respuesta a tan solo cinco minutos, una mejora clave para combatir incendios estructurales y forestales que se desarrollen en zonas rurales sin grifos.

El moderno carro aljibe, vehículo de la marca Hino y gestionado a través de la ‘Society for Promotion of Japanese Diplomacy’ (SPJD), cuenta con una capacidad de 10 mil litros de agua, e incluye sistemas modernos de reducción de emisiones (DPR).

Asimismo, y a diferencia de otros camiones similares, cuenta con un cuerpo de bomba incorporado, permitiendo abastecer rápidamente a otros carros, operando directamente en las emergencias.

PURANOTICIA