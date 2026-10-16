Bomberos de La Calera estrena innovador sistema con Inteligencia Artificial para detectar incendios forestales

Un importante hito en la lucha contra incendios alcanzó el Cuerpo de Bomberos de La Calera, al anunciar la implementación de su nuevo Sistema de Detección Temprana “IronFire” en la comuna.

Se trata de una innovadora tecnología para la zona que, mediante el uso de cámaras en altura y algoritmos de Inteligencia Artificial, detecta tempranamente todo tipo de columnas de humo.

De esta manera, la geolocalización precisa el lugar de los hechos y la comunicación inmediata de la emergencia la Central de Alarmas de Bomberos, permitiendo reducir los tiempos de respuesta y despachar las unidades correspondientes para su control.

Esta nueva plataforma, pionera en La Calera, surge a partir de un modelo de aportes recíprocos entre el CBLC y la empresa IronFire, sin tener un costo económico para la institución, ni ocupando fondos públicos para su instalación.

El superintendente de Bomberos de La Calera, Cristian Omar, señaló que "nos acercamos a la empresa y después de varias reuniones pudimos llegar a un acuerdo en el cual ellos nos plantearon poder instalar el sistema en nuestra torre del cuartel general, que nos permite monitorear la comuna en 360° grados en dos segundos”.

Precisamente, en esta primera etapa de instalación la plataforma quedó instalada en la gran torre ubicada en las instalaciones del cuartel general de Bomberos La Calera, ubicado en Aldunate 341, estando ya en funcionamiento totalmente operativo.

Establecida en el lugar, con el objetivo de escanear ininterrumpidamente las diferentes zonas de la ciudad, pero específicamente aquellas con abundante vegetación, ante la llegada de la temporada con mayor riesgo forestal.

En esa línea, el sistema está diseñado para no solo alertar a la central de alarmas ante la presencia de una columna de humo, sino que también a Conaf.

Geolocalizando el punto exacto y emitiendo una alerta con coordenadas, mediante el uso de IA, quedando la toma de decisiones del despacho de unidades y la declaración de emergencia, a cargo exclusivo del área humana operativa de las instituciones.

“La plataforma nos permite avisar a Conaf o Senapred, dónde es efectivo hacer las descargas de aviones y dónde es la emergencia según lo que corresponde la latitud del lugar. A nivel regional somos pioneros en tenerlo, gracias a la empresa IronFire, que nos permitió ser sus primeros bomberos en la detección de incendios, así que estamos contentos por hacer parte de este nuevo Sistema”, complementó el superintendente.

INNOVACIÓN

La decisión de instalar este moderno punto de observación con Inteligencia Artificial en la comuna, va acompañado de diferentes decisiones en materia de innovación y modernización que la institución ha llevado a cabo en los últimos meses.

Pues se suman al Sistema de Detección Temprana, la inauguración de la nueva Central de Alarmas, con respaldo en caso de terremotos, y la pronta puesta en marcha de un backup fotovoltaico en el cuartel general, tras la adjudicación de un proyecto del Ministerio de Energía.

Asimismo, hace pocos meses se llevó a cabo la instalación de un repetidor en el cerro La Melonita de la comuna, mismo lugar que será clave en las próximas etapas de la plataforma, pues se planea movilizar las cámaras del sistema a sus antenas.

“Se va a instalar arriba en el cerro para que, de esta manera, el monitoreo cruce las fronteras de nuestra ciudad, y se pueda hacer el seguimiento en 360° grados de toda la provincia de Quillota completa”, cerró la autoridad bomberil calerana.

PURANOTICIA