Bomberos combaten incendio estructural en el sector Cuatro Esquinas de Hijuelas

Un incendio estructural se registra la tarde de este martes en la comuna de Hijuelas, región de Valparaíso.

La emergencia se produce en la avenida Manuel Rodriguez, cerca del sector de Cuatro Esquinas.

Bomberos de Hijuelas trabajan en el lugar para evitar la propagación de las llamas.

Debido al siniestro, voluntarios de La Calera concurren en apoyo a las unidades que se encuentran combatiendo el fuego.

Autoridades hicieron un llamado a los conductores a transitar con precaución por el sector y facilitar el desplazamiento de los vehículos de emergencia.

(Imagen: Proyecto Ojo de Águila)

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