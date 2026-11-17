Un bebé de 1 año y 8 meses dio positivo a cocaína tras ingresar al Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, durante la madrugada de este martes.

El menor fue trasladado por personal del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) desde el Centro de Salud Familiar (Cesfam) Las Torres de Forestal Alto.

Preliminarmente se sospechó que el menor de edad había ingerido diluyente, pero dos exámenes toxicológicos confirmaron la presencia de la droga.

El caso fue informado a Carabineros y la Fiscalía encargó que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) realice las diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho.

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