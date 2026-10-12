Barra de San Luis sufre perdida de dos de sus hinchas en trágico accidente en el sur del país

Un fatal accidente de tránsito protagonizaron tres quillotanos hinchas del cuadro de San Luis de Quillota en su intento por acompañarlo hasta el encuentro que sostendrían este lunes en Puerto Montt.

A las 06:20 horas en el kilómetro 868 de la Ruta 5 Sur, en dirección norte a sur se dio cuenta de un automóvil con tres ocupantes que perdió el control, volcó y posteriormente cayó al río Llollelhue.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el conductor, de 31 años, logró salir del vehículo por sus propios medios. En tanto, los otros dos ocupantes quedaron atrapados en el automóvil.

Inicialmente personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) constató el fallecimiento de uno de los pasajeros, hermano del conductor. Por su parte, Bomberos inició labores de búsqueda para dar con el paradero de la segunda ocupante, una mujer que, se encuentra desaparecida hasta que se dio con su paradero constatando también su muerte.

En horas de la tarde de este lunes se dio a conocer la identidad de los fallecidos el cuál corresponderían a dos quillotanos. El propio cuadro canario en sus redes sociales informó que se tratarían de Diego Astudillo y Javiera Aguilar.

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