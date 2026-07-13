Balance policial en la región de Valparaíso: delitos de mayor connotación social bajan 7,2%, aunque preocupa aumento de homicidios

Un balance positivo en materia de seguridad pública, aunque marcado por la contingencia y la conmoción provocada por el reciente atropello múltiple en la feria Caupolicán de Viña del Mar, realizaron las principales autoridades de la región de Valparaíso tras el último comité policial.

Las cifras correspondientes a la semana cerrada al 12 de julio de 2026 reflejan una disminución sostenida de los delitos de mayor connotación social, en un contexto de fortalecimiento de las rondas preventivas y operativos policiales.

Según el sistema STOP de Carabineros, los delitos priorizados registraron una baja regional de 7,2% respecto del mismo período de 2025, lo que equivale a casi 1.900 delitos menos en lo que va del año, pasando de 26.505 a 24.608 casos.

Desde el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, valoró estos resultados, señalando que:

"Un balance positivo (...) son prácticamente 1.800-1.900 delitos menos, menos personas que no fueron afectadas por delitos, y eso es muy positivo para la región".

VIÑA DEL MAR Y MARGA MARGA LIDERAN BAJA DELICTUAL

La disminución de los delitos fue especialmente significativa en las prefecturas de Viña del Mar (-13,2%) y Marga Marga (-9,9%), mientras que la prefectura de Valparaíso fue la única que presentó un incremento, con un alza de 1,9%.

Frente a este escenario, la Jefa de Zona de Carabineros, la General Patricia Vásquez Muñoz, destacó las estrategias implementadas en sectores con mayores niveles de complejidad:

"Se han desarrollado planes que están en plena ejecución, que es la recuperación del barrio El Almendral (...) En Villa Alemana también tenemos una propuesta de instalar una caseta de seguridad (...) Las rondas de impacto han incidido en esta baja".

MÁS DE 600 DETENIDOS

El despliegue policial de los últimos siete días dejó un saldo de:

608 personas detenidas.

12.159 controles preventivos realizados.

1.344 infracciones cursadas.

1,627 kilos de droga incautados.

8 armas de fuego y 18 armas blancas retiradas de circulación.

20 vehículos recuperados.

En tanto, el balance acumulado de 2026 evidencia los resultados de las acciones contra el crimen organizado en la región:

2.776 kilos de droga incautados.

294 armas de fuego y 713 armas blancas decomisadas.

19 bandas criminales desarticuladas , con 83 detenidos asociados .

, con . 784 vehículos recuperados.

PREOCUPACIÓN POR HOMICIDIOS

Pese a la reducción de los delitos de mayor connotación social, las autoridades manifestaron su preocupación por los homicidios registrados durante la última semana, los que fueron calificados como "inconexos". Entre ellos se encuentra el asesinato de un ciudadano boliviano ocurrido el 7 de julio en Playa Ancha.

Para enfrentar estos hechos, Carabineros mantiene reforzada la presencia policial mediante las terceras comisarías de Rodelillo y Montedónico, con patrullajes focalizados y apoyo de personal especializado.

La Jefa de Zona explicó:

"El policiamiento y la permanente presencia de carabineros claramente evitan situaciones, pero sin duda hay casos que obedecen a disputas de territorio de bandas rivales".

Respecto de las acciones judiciales, desde la Seremi de Seguridad Pública señalaron que aún no se han presentado querellas, debido a que continúan las evaluaciones técnicas para determinar las características de los delitos.

Al respecto, indicaron:

"Tienen que ser delitos que tienen determinadas características de trascendencia, de impacto público (...) Por el momento no está acreditado que haya sido de crimen organizado".

TRAGEDIA EN FERIA CAUPOLICÁN

La reunión también estuvo marcada por el fatal accidente de tránsito ocurrido el domingo en la feria Caupolicán de Viña del Mar, donde seis personas fallecieron y otras siete resultaron heridas, entre ellas trabajadores informales y una funcionaria de la Armada.

El hecho abrió un debate sobre la seguridad vial y el ordenamiento del comercio ambulante en el sector.

En ese contexto, el delegado Presidencial Regional, Manuel Millones, planteó la necesidad de intervenir de manera urgente la infraestructura de la avenida Alessandri, reconocida por las altas velocidades que alcanzan los vehículos.

"Corresponde enfrentar derechamente e integralmente a este conflicto. (…) Necesitamos colocar un dispositivo de cámara adicional (...) colocar un lomo de toro y una barrera de protección que impida que vuelva a suceder un hecho de estas características", señaló Millones.

La autoridad agregó que, junto al municipio, se impulsará un reordenamiento del espacio público para regular los distintos tipos de comercio que funcionan en el sector y reforzar las condiciones de seguridad tanto para peatones como para trabajadores y usuarios de la feria.

(IMÁGENES DE REFERENCIA)

PURANOTICIA