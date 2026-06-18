Balance de los 100 días del Gobierno: Delegado Millones destaca avances en seguridad, empleo e inversión en la región de Valparaíso

Al cumplirse los primeros 100 días del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, realizó un balance de la gestión desarrollada hasta ahora y adelantó algunas de las principales prioridades que marcarán el trabajo de la administración durante los próximos cuatro años.

La autoridad regional destacó desde la comuna de Quilpué los avances conseguidos en materias de seguridad pública, crecimiento económico, empleo e iniciativas sociales, asegurando que el sello de estos primeros meses ha estado marcado por la adopción de medidas concretas y resultados medibles para la ciudadanía.

En ese contexto, Millones reveló que uno de los proyectos más relevantes que buscará impulsar el Gobierno en la región será la construcción de una nueva cárcel, iniciativa que actualmente se encuentra en etapa de evaluación y que podría emplazarse en la comuna de San Antonio, considerando las complejidades que presenta el penal actual.

"Nos corresponde como Delegación Presidencial Regional hacer un plan para los próximos cuatro años: el Plan de Gobierno Regional. Y allí van a tener sorpresas. Por cierto, hay proyectos de continuidad, pero también proyectos nuevos", señaló.

La autoridad sostuvo que la necesidad de contar con un nuevo recinto penitenciario responde tanto a los desafíos en materia de seguridad como a la compleja situación de hacinamiento que enfrentan actualmente las cárceles de la región de Valparaíso.

"Hemos hablado con los ministros de que es prioritario tener una nueva cárcel. Nos interesa no solamente combatir el delito, sino que también hacernos cargo de la sobrepoblación penal y la región de Valparaíso tiene el compromiso del Gobierno de contar con una nueva sede penal, en este caso una nueva cárcel", afirmó.

Millones agregó que San Antonio aparece como una de las principales alternativas para albergar el proyecto. "Hemos estado buscando alternativas. En mi opinión, y lo hemos conversado con el subsecretario, creemos que San Antonio debiera ser el lugar. Recuerden ustedes que ahí tenemos una sobrepoblación penal, con una cárcel que está bajo la cota de inundación", explicó la autoridad.

También planteó la necesidad de modernizar el sistema penitenciario y mejorar las condiciones para la reinserción social de las personas privadas de libertad. Bajo este contexto, recordó que "visitamos junto al Subsecretario de Derechos Humanos el recinto penal de mujeres. Nos importa mucho que esas personas tengan la posibilidad de reinserción y rehabilitación. El actual modelo carcelario en Chile no lo permite, fundamentalmente por el hacinamiento", sostuvo Millones.

MÁS CUPOS PENITENCIARIOS

Dentro de las medidas de corto plazo, el delegado presidencial informó que el Gobierno también trabaja en aumentar la capacidad de los actuales recintos penitenciarios de la región.

En esa línea, confirmó que "la cárcel de San Felipe va a ser rehabilitada. Esa fue la información que me entregó el director regional de Gendarmería. Por lo tanto, sí va a ser intervenida, está incorporada a los proyectos del Gobierno y va a tener el uso que tenía antes como recinto penal".

Asimismo, adelantó que durante julio se habilitarán dos nuevos módulos en el Complejo Penitenciario de Valparaíso gracias a financiamiento nacional y regional. "Vamos a tener una mayor disponibilidad para albergar internos en Valparaíso", señaló.

A ello se suma el plan para trasladar cerca de 200 reclusos desde distintos recintos penitenciarios de la región hacia la cárcel modelo ubicada en la región del Maule. "Esperamos que en julio o agosto podamos reubicar a 200 reos de los diferentes recintos penales de la región de Valparaíso a la cárcel modelo que existe en El Maule", precisó.

SEGURIDAD, CONECTIVIDAD E INVERSIÓN

Más allá de la agenda penitenciaria, Millones aseguró que el plan regional para los próximos cuatro años tendrá como principales pilares la seguridad pública, el fortalecimiento de la conectividad y el impulso a las inversiones estratégicas.

En particular, destacó la importancia de avanzar en proyectos portuarios para dinamizar la economía regional y generar nuevas fuentes laborales.

"Dentro de las prioridades están la conectividad, la seguridad y seguir apoyando las inversiones en materia portuaria, que no es menor y es nuestra prioridad número uno, porque todas esas obras significan levantar el empleo", sostuvo.

Sobre el proyecto de tren rápido a Santiago, explicó que "tuve una reunión con un consorcio, este es un proyecto que se propuso bajo la administración del Presidente Piñera, en ese momento era un consorcio chino-chileno, ahora es español-chileno, que están interesados en retomar ese proyecto y será presentado al Presidente de la República en las próximas semanas. Es un tren rápido real, de 45 minutos, parte en Melipilla, San Antonio, Casablanca y Valparaíso, y tiene como finalidad llegar a los puertos, es decir, pasajeros y carga, eso es súper relevante".

De igual forma, el delegado presidencial manifestó que "el Presidente nos fijó como norte la reactivación y levantar el empleo en la región, y para ello hemos dado celeridad a las tramitaciones de proyectos como la extensión del metro hasta La Calera y la aprobación del Puerto Exterior de San Antonio, que traerán una inversión significativa, con empleos e impacto positivo para nuestra economía”.

AVANCES EN LA REGIÓN

En materia de avances del Gobierno en la región, el delegado Manuel Millones destacó que “se ha fortalecido la labor de nuestras policías con rondas impactos y trabajos integrados, y sumado un trabajo con las aduanas en materia de control de contrabando y tráfico de drogas. Con Senda abordamos el problema del consumo de drogas en el transporte público, implementando un plan de prevención y de rehabilitación para esos conductores que ponen en riesgo su vida y la de los pasajeros".

Respecto a salud, resaltó que "está el compromiso de mejorar la situación del Hospital Van Buren, mediante un plan maestro que aborde las intervenciones financieras de mediano y largo plazo, y un plan de apertura y de conectividad para el Hospital Marga Marga. Estamos abordando estrategias para la demanda carcelaria, realizando planes de prevención de la niñez, trabajando junto a los SLEP la violencia y el consumo de drogas en los colegios. Estamos trabajando en materia patrimonial para proyectar medidas pensando en Valparaíso en los próximos 50 años”.

Entre los hitos más relevantes en seguridad, las autoridades valoraron la incautación de más de 1.080 toneladas de madera contaminada con drogas en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso, operación que permitió desbaratar una importante red de tráfico internacional y retirar del mercado ilícito cargamentos cuyo avalúo supera los 8,3 billones de dólares. Esto se suma a la incautación de más de 832.000 cajetillas valoradas en más de $1.600 millones, como parte del contrabando interceptado en La Ligua, además de la desarticulación de la banda criminal “Las Cholas” en Cartagena.

En el ámbito económico, se mencionó la aprobación de iniciativas por más de $423 mil millones, destinadas a acelerar proyectos de inversión pública y privada, generando condiciones favorables para la reactivación económica, el crecimiento regional y la creación de empleos. Así lo destacó la seremi de Gobierno, Rosario Pérez, quien señaló que “necesitamos que la inversión vuelva a moverse con fuerza. La agilización de proyectos estratégicos permitirá generar empleo, dinamizar la economía local y entregar mayor bienestar a miles de familias de la región”-

Las autoridades coincidieron en que los primeros 100 días de Gobierno reflejan una agenda enfocada en la recuperación de la seguridad, la promoción del crecimiento económico y el fortalecimiento de las políticas sociales, con el objetivo de entregar respuestas concretas a las principales demandas de la ciudadanía.

Por último, Millones indicó que “instalamos los gabinetes provinciales, que no ocurría anteriormente que un gabinete concurrieran con todas sus autoridades a las provincias. Le hemos dado celeridad a la reconstrucción y nos hemos hecho cargo de las personas que perdieron seres queridos en el mega incendio, implementado un plan para abordar la salud mental. Estamos muy satisfechos con los resultados de estos primeros 100 días de instalación y miramos el futuro con mucho optimismo”.

HITOS NEGATIVOS

Consultado por Puranoticia.cl respecto a si uno de los aspectos negativos del Gobierno en la región de Valparaíso fue justamente su instalación, con autoridades que renunciaron a sólo horas de haber sido anunciadas, el delegado Manuel Millones descartó que éste haya sido una complejidad, destacando que ya están 100% instalados.

"No, yo creo que eso, como todo, hubo algunas dificultades menores de un par de nombramientos, pero ya están instalados completamente no sólo los seremi, sino que también los jefes de servicio. Recordemos que hoy día están todos los servicios nombrados, solamente quedan algunas situaciones que son de ADP, incluyendo el Servicio de Salud Valparaíso, Viña - Quillota, que ya está ese concurso abiertos, se espera nombrar al nuevo director de Servicio en el mes de agosto, es decir, no hay dificultad alguna en los nombramientos y ya están todos los equipos instalados, los 21 seremis, más la representante de la Subdere, que es Sussane Spichiger", indicó el delegado.

Por último, sobre la demora que ha existido para que se reúna con el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, el delegado Millones explicó que "hemos tenido conversaciones informales, pero esperamos reunirnos la próxima semana en el seminario que habrá en Los Andes, en este seminario internacional con el gobernador de Mendoza y con el gobernador de Valparaíso. Estoy invitado cordialmente a esa jornada donde el gobernador es expositor".

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