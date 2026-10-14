Balaceras, muertes y enfrentamientos: el drama que azota a Cartagena y el desesperado llamado de la alcaldesa Silva al Gobierno

Una noche de violencia se vivió en el balneario de San Sebastián, en la comuna de Cartagena, luego de que un ataque a balazos dejara a un hombre fallecido y a dos personas con heridas de gravedad. De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho estaría relacionado con rencillas anteriores y disputas territoriales entre dos bandas rivales vinculadas al narcotráfico.

El ataque se registró cerca de las 22:00 horas, en la intersección de avenida Central con Séptima Oriente Playa. Hasta el lugar llegaron dos vehículos, uno gris y otro azul, desde los cuales se efectuaron múltiples disparos contra una residencia. Producto del ataque, un hombre murió en el lugar, mientras que una mujer de 49 años y un joven de 19 resultaron heridos de diversa consideración.

Este grave episodio de violencia armada se produce en medio de un complejo escenario de seguridad en la comuna costera, situación que fue abordada por la alcaldesa de Cartagena, Lily Silva García, durante la entrevista con Puranoticia.cl, en la que analizó el avance de la delincuencia en el territorio.

Consultada por el incremento de la violencia y el narcotráfico en la zona, la jefa comunal reconoció las dificultades que enfrenta la comuna y advirtió sobre la expansión de estas organizaciones: "Bueno ha sido complejo, no te voy a mentir de que hoy día prácticamente el narcotráfico está tomando nuestros sectores puntualmente, yo creo no solo en Cartagena (sino) en Chile".

En relación con los riesgos que implica enfrentar directamente a estas organizaciones y ante la posibilidad de que su integridad se vea amenazada, Silva aseguró que no siente temor y reafirmó su compromiso con la comunidad: "Creo que con la franqueza que te lo puedo decir no tengo miedo porque el día que juré, juré por la comuna y también juré porque efectivamente mi comuna quiero que vuelva a ser (…) una comuna tranquila".

Asimismo, la alcaldesa hizo un llamado al Gobierno central para reforzar la presencia del Estado en los sectores más afectados por la delincuencia, y planteó la necesidad de implementar medidas concretas en San Sebastián: "Yo veo, por ejemplo, en San Sebastián puntualmente este punto, que el Estado tiene que estar presente. Yo estoy pidiendo hoy día que el plan «Escudo de Barrio» llegue a San Sebastián".

En esa misma línea, enfatizó la importancia de no acostumbrarse a estos hechos de violencia y de aspirar a mejores condiciones de seguridad: "Yo soy una convencida como cartagenina y como mujer, que no hay que normalizar las cosas y hay que tratar de que uno siempre espere algo mucho mejor".

Finalmente, Silva reafirmó su compromiso de continuar gestionando ante los distintos organismos públicos para recuperar la tranquilidad de los vecinos y combatir el narcotráfico en Cartagena. En ese contexto, destacó la importancia de impulsar acciones concretas por sobre las críticas a las autoridades de turno: "Yo creo que lo fundamental de la autoridad, es más que criticar muchas veces al Gobierno que esté de turno. Es hacer gestión y golpear las puertas quizás necesarias, porque uno no pide para uno, sino que pide para la comuna".

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