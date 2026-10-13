Balacera infernal dirigida a una vivienda deja un fallecido y dos heridos en Cartagena

Un hombre fallecido y otras dos personas heridas dejó un ataque con armas de fuego registrado en el sector de San Sebastián, en la comuna de Cartagena.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Policía de Investigaciones (PDI), el hecho afectó a un inmueble que recibió diversos impactos balísticos.

Producto de esta violenta situación, se reportó una víctima fatal y a otras dos personas lesionadas, un hombre y una mujer, ambos mayores de edad.

El comisario Mauricio Poblete, jefe subrogante de la Brigada de Homicidios de la PDI San Antonio, explicó que "personal de turno de esta brigada especializada concurrió durante la madrugada al sector de San Sebastián, en la comuna de Cartagena, debido a que en dicho lugar un inmueble fue afectado por diversos impactos balísticos".

Respecto de las víctimas, un hombre mayor de edad falleció por la gravedad de sus lesiones, mientras que las otras dos personas tuvieron heridas de mediana gravedad.

Actualmente, personal de la Brigada de Homicidios desarrolla diversas diligencias investigativas y trabaja en el levantamiento de evidencia para establecer cómo ocurrieron los hechos y dar con el paradero de los responsables.

El comisario de la policía civil indicó que dichas labores buscan "determinar la dinámica de los hechos y establecer el paradero de los autores del ilícito".

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