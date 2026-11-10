Balacera en Viña del Mar deja a pareja de extranjeros heridos: hombre permanece en riesgo vital

Un violento ataque armado registrado durante la madrugada en la comuna de Viña del Mar, dejó a dos personas de nacionalidad extranjera con residencia irregular heridas a bala. Las víctimas, un hombre de nacionalidad colombiana y una mujer de nacionalidad venezolana, fueron trasladadas de urgencia hasta el Hospital Gustavo Fricke, donde el primero permanece en riesgo vital, mientras que la mujer presenta lesiones de carácter grave.

A raíz de estos hechos, el equipo ECOH (Equipo de Crimen Organizado y Homicidios) de la Fiscalía Regional de Valparaíso, junto a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, se constituyó en el recinto asistencial para encabezar las primeras diligencias investigativas. Al respecto, el fiscal jefe de SAC Valparaíso, José Uribe, entregó detalles sobre la llegada de las víctimas al centro hospitalario:

"En la madrugada del día de hoy, el personal de Carabineros da cuenta que dos personas, un hombre de nacionalidad colombiana y una mujer de nacionalidad venezolana, llegan hasta el hospital Gustavo Fricke con lesiones por impactos balísticos".

A partir de los primeros antecedentes recopilados, los equipos especializados comenzaron a reconstruir la dinámica del ataque y las circunstancias en que se produjo la balacera. Sobre el desplazamiento de los agresores y su accionar, el fiscal Uribe detalló:

"Se constituye, en dicho lugar, el equipo ECO de la Fiscalía Regional de Valparaíso, conjuntamente con Policía e Investigaciones, la Brigada de Domicilios. Y, de acuerdo a las primeras diligencias, dan cuenta que mientras estas personas se encontraban en la comuna de Viña del Mar, se acerca un vehículo con aproximadamente cuatro sujetos, los cuales realizan disparos en contra de las víctimas".

En tanto, las diligencias policiales continúan para esclarecer lo ocurrido y establecer la identidad de los responsables. Respecto del estado de salud de las víctimas y las labores investigativas que se mantienen en curso, el persecutor señaló:

"Actualmente, la víctima de nacionalidad colombiana se encuentra con riesgo vital y la víctima de nacionalidad venezolana se encuentra grave, pero fuera de riesgo. Se encuentra trabajando activamente la Brigada de Domicilios para efectos de esclarecer el hecho y dar con los responsables".

La Fiscalía mantiene en desarrollo las diligencias investigativas para determinar los móviles del ataque armado, esclarecer las circunstancias en que se produjo y dar con el paradero de los sujetos que participaron en la agresión.

PURANOTICIA