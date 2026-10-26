Avistamiento de fragata portuguesa en Algarrobo obliga a cerrar playa El Yachting

Un hallazgo de riesgo biológico encendió las alertas preventivas en la comuna de Algarrobo durante las últimas jornadas. La presencia de ejemplares de fragata portuguesa (Physalia physalis) en la franja costera motivó la adopción de medidas preventivas por parte de las autoridades marítimas y sanitarias, con el objetivo de evitar posibles picaduras e incidentes que puedan afectar a visitantes y residentes de la zona.

Ante esta situación, la Autoridad Marítima entregó detalles del operativo desplegado en el sector costero. Al respecto, el Capitán de Corbeta Litoral Sergio Sánchez, Capitán de Puerto de Algarrobo, informó que el viernes 23 de octubre se detectó la especie marina en playa El Yachting, precisando que “en conjunto con Seremi de Salud se efectuó el cierre de la playa con medida preventiva, la cual se ha mantenido en constante monitoreo para su próxima apertura”.

Frente a este escenario, las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a no tocar estos organismos, incluso si se encuentran muertos en la arena, y a respetar la señalización que prohíbe el baño mientras continúan las fiscalizaciones y labores de monitoreo en el sector, con el propósito de resguardar la seguridad de quienes visitan la costa.

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