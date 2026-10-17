Avalancha en Centro de Ski Portillo deja al menos un muerto y seis heridos

Una avalancha se registró durante la tarde de este sábado en pistas de esquí del sector de Portillo, en la comuna de Los Andes, en la región de Valparaíso, la que habría dejado a una persona fallecida, y otras seis personas lesionadas.

Hasta el lugar acuden personal del Samu Aconcagua, Bomberos Los Andes-Calle Larga y San Esteban, Carabineros y Prefectura Aeropolicial.

Según información preliminar, la persona fallecida habría caído al agua tras la avalancha registrada.

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