Autoridades fiscalizan a distribuidoras de energía eléctrica ante llegada de los sistemas frontales a la región de Valparaíso

Con el objetivo de asegurar la continuidad del suministro eléctrico frente al sistema frontal que se aproxima a la región de Valparaíso, las autoridades activaron un plan preventivo que contempla la fiscalización de las principales empresas distribuidoras de energía.

Durante la mañana de este miércoles, el seremi de Energía de la región de Valparaíso, Celso Quezada, encabezó una serie de inspecciones en terreno para verificar el nivel de preparación de las compañías, evaluando la disponibilidad de recursos técnicos, humanos y logísticos que serán utilizados durante la contingencia.

La fiscalización se desarrolló por instrucción del Ministerio de Energía, con el propósito de constatar que las empresas cuenten con el equipamiento necesario y el personal preparado para responder de manera oportuna ante eventuales interrupciones del servicio.

"Partimos hoy día a primera hora por instrucción de la ministra de Energía, Jimena Rincón, visitando las empresas distribuidoras (...), viendo cómo se están preparando, viendo que los recursos estén disponibles, que el equipamiento sea el adecuado, que el personal esté con sus implementos como corresponde", explicó el seremi Celso Quezada.

Uno de los principales focos de la fiscalización fue la situación de los pacientes electrodependientes, quienes requieren un suministro eléctrico permanente para el funcionamiento de equipos médicos esenciales. En ese contexto, se verificó el estado de los sistemas de respaldo que, por normativa, deben mantener las empresas distribuidoras para este grupo de usuarios.

"Es muy importante comentar que las dos empresas, CGE y Chilquinta, hicieron un trabajo previo, haciendo un recorrido por cada uno de los electrodependientes, comprobando que los equipos que tienen a su disposición estén funcionando. (...) Creo que estamos en un buen punto para iniciar esta contingencia", destacó la autoridad regional.

El seremi también recalcó que el mayor riesgo para la red eléctrica no corresponde a las precipitaciones, sino a las fuertes ráfagas de viento, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a evitar acciones que puedan poner en riesgo su seguridad en caso de registrarse cortes de energía.

"En el supuesto caso de un corte de luz, yo creo que lo esencial es indicarles a los vecinos que no se expongan, no salgan, no intenten intervenir las redes de manera particular. Se ha cuadruplicado la cantidad de vehículos, de cuadrillas, que van a estar disponibles y desplegadas en terreno", advirtió el secretario regional ministerial.

Asimismo, destacó el refuerzo de los equipos de emergencia, los que estarán distribuidos en distintos puntos de la región para responder a las contingencias que pueda provocar el sistema frontal.

Finalmente, la autoridad llamó a la comunidad a utilizar los canales oficiales de las empresas distribuidoras para reportar interrupciones del suministro eléctrico, con el fin de agilizar la atención de las emergencias.

"Invitamos a los vecinos que puedan utilizar los canales que tienen las empresas para denunciar los cortes de los cuales están ocurriendo en sus domicilios, y estos van a intentar recurrir en el mejor plazo posible a tratar de resolver los problemas".

PURANOTICIA