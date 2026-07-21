Autoridades destacan que red de salud de Quilpué mantuvo la atención durante emergencia provocada por lluvias

En el marco de la emergencia provocada por el sistema frontal que afectó a la región de Valparaíso, autoridades de Salud visitaron Quilpué junto a la alcaldesa Carolina Corti, para conocer la respuesta de la red de Atención Primaria frente a la contingencia.

La jornada comenzó con la participación en el Cogrid Comunal y continuó con un recorrido por el Cecosf El Retiro, el Cesfam Pompeya y las obras del futuro Cecosf El Boldo, iniciativa que contempla una inversión superior a los $960 millones y beneficiará a más de 5.000 vecinos de Pompeya, Villa Olímpica y sectores aledaños.

Durante la visita, las autoridades constataron el trabajo desarrollado por los equipos de salud para mantener la continuidad de la atención, pese a las intensas lluvias, filtraciones y reiterados cortes de energía que afectaron a la comuna.

Gracias al plan de contingencia implementado por la Corporación Municipal de Quilpué, se desplegaron equipos clínicos y de mantención, se activaron generadores eléctricos para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales y se ejecutaron trabajos preventivos y correctivos en toda la red de salud.

Como resultado de estas acciones, ningún Centro de Salud Familiar suspendió sus atenciones y los dispositivos de urgencia permanecieron operativos durante toda la emergencia, garantizando la atención oportuna de la comunidad.

VALORAN RESPUESTA

El subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, destacó el funcionamiento ininterrumpido de la red de salud diciendo que "queremos reconocer el tremendo trabajo realizado por los funcionarios y funcionarias, quienes han permitido que el sistema continúe funcionando pese a las difíciles condiciones que ha enfrentado la región".

La autoridad agregó que "el sistema de salud ha respondido adecuadamente. Tanto la Atención Primaria como la red hospitalaria se han mantenido permanentemente operativas, lo que demuestra una buena coordinación institucional y, sobre todo, el compromiso de los equipos de salud, cuyo trabajo merece ser reconocido".

La alcaldesa Carolina Corti realizó un balance de la emergencia, señalando que el número de personas albergadas ha disminuido a 61, mientras que cerca de 1.600 personas han resultado damnificadas producto del sistema frontal. Asimismo, informó que ya se han aplicado 263 fichas FIBE, cifra que continuará aumentando a medida que avancen las evaluaciones en terreno.

"Quiero reconocer el tremendo trabajo que ha realizado el equipo municipal y todos los funcionarios que han enfrentado esta emergencia. Hoy, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, recorrimos nuestros establecimientos de Atención Primaria para revisar en terreno las afectaciones y el trabajo que se ha desarrollado para mantener la atención de salud de nuestros vecinos y vecinas".

PURANOTICIA