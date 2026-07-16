Autoridades de Villa Alemana realizan balance preliminar de las consecuencias del sistema frontal tras las primeras horas de lluvia

Fuertes rachas de viento por la madrugada de este jueves 16 de julio y una copiosa lluvia marcaron las primeras horas de la llegada del sistema frontal a la comuna de Villa Alemana. En ese contexto, equipos municipales iniciaron desde muy temprano el monitoreo de las consecuencias de este temporal, acudiendo ante el llamado de emergencias de distinto tipo y entregando materiales a los vecinos para proteger las viviendas. Cerca de las 13:30 horas, el alcalde Nelson Estay dio a conocer un primer balance, en el que afortunadamente no se contaban consecuencias mayores para la comunidad.

En las primeras horas de lluvia, sólo se reportaron incidentes menores como accidentes vehiculares y caída de árboles, sin consecuencias negativas para las personas y sus viviendas. También se produjo un corte de energía eléctrica que afectó al sector sur de la comuna, cuya solución fue gestionada por Chilquinta.

El jefe comunal señaló que “afortunadamente hasta el momento hay lluvia constante, pero leve. Tuvimos fuertes vientos en la mañana que disminuyeron con el correr del día, pero estamos disponibles para apoyar a toda la gente. Hemos resistido bien, estamos desplegados y vamos a seguir desplegados durante las 24 horas del día. Esperemos que Villa Alemana resista lo mejor que se pueda, nosotros nos hemos preparados al máximo para enfrentar esta emergencia, pero contra la naturaleza es muy difícil predecir lo que va a pasar. Ojalá que, si han daños, sean menores”.

Durante la mañanade este jueves, el alcalde Estay participó en una reunión virtual de coordinación encabezada por la ministra de Energía, Ximena Rincón, junto a alcaldes y representantes de los municipios de la Región de Valparaíso, con el objetivo de evaluar los efectos del sistema frontal y coordinar las acciones frente a la emergencia. En ese encuentro, el jefe comunal de Villa Alemana planteó la necesidad de que empresas como Chilquinta cuenten con un Plan Invierno que contemple la poda preventiva de árboles a fin de evitar las situaciones ocurridas hasta ese momento.

En el mismo balance de media tarde, el director de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Villa Alemana, Mario Recabarren, comentó respecto a las consecuencias del sistema frontal que, salvo el corte de energía en el sector de Huanhualí, la comuna había respondido bien, registrándose sólo incidentes menores. Los pasos bajo nivel que cruzan las vías del metro, por ejemplo, no habían presentado problemas mayores al momento de entregar esta evaluación.

“En general, la comuna ha resistido bien y estamos todos trabajando para que esto funcione bien y soportar de mejor manera el frente de mal tiempo. Hasta el momento no hay afectación de hogares, sí ha habido accidentes menores, caídas de árboles, afectación de alumbrado de tendido eléctrico y el resto ha sido eventos menores que están siendo atendidos por la Municipalidad o por los estamentos que correspondan”, dijo.

A lo largo de toda la mañana de este jueves, el municipio entregó defensas fluviales (sacos de arena) y cortes de polietileno en el recinto de Parques y Jardines y los centros asistenciales Juan Bautista Bravo, Cien Águilas, Las Américas, Eduardo Frei y Puente Negro, además de la Avanzada Municipal de calle Carrera. A eso se suma la habilitación de un albergue municipal en el Gimnasio Luis Cruz Martínez y otro enfocado particularmente a personas en situación de calle, el que está siendo gestionado por el Programa Calle.

Por último, desde la Municipalidad de Villa Alemana se reiteró que los números de emergencia 1211 y +569 6572 9703 están disponibles las 24 horas del día para recibir los requerimientos de los vecinos.

PURANOTICIA