Autoridades buscan regular prevención de avalanchas tras tragedia en Portillo

La falta de atribuciones legales para restringir preventivamente el acceso a sectores cordilleranos expuestos a avalanchas se convirtió en una de las principales preocupaciones de las autoridades de la Región de Valparaíso, tras la tragedia que dejó tres personas fallecidas en Laguna del Inca, en Portillo.

A una semana de la emergencia, representantes de distintos organismos públicos participaron este sábado en una mesa técnica destinada a revisar los mecanismos de prevención existentes y avanzar en una propuesta normativa que permita enfrentar con mayores herramientas los riesgos asociados a los desprendimientos de nieve.

La instancia fue encabezada por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y reunió a representantes del Ministerio del Interior, Ministerio de Obras Públicas (MOP), Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y la Armada.

Durante el encuentro, los participantes analizaron los antecedentes de la emergencia y la necesidad de establecer criterios técnicos comunes para anticipar situaciones de peligro, especialmente en zonas de alta montaña que reciben visitantes durante distintas épocas del año.

El delegado presidencial regional, Manuel Millones, sostuvo que lo ocurrido en Portillo evidenció la necesidad de revisar la legislación vigente y establecer responsabilidades institucionales más claras.

“Una de las más urgentes es la imperiosa necesidad de incluir en nuestra legislación el reconocimiento explícito de las avalanchas como un riesgo natural específico, así como designar formalmente a un organismo u institución que asuma de manera integral su gestión, prevención y control”, apuntó Millones.

RIESGOS PERSISTENTES EN LA CORDILLERA

Uno de los aspectos abordados durante la reunión fue la posibilidad de que se produzcan nuevos desprendimientos de nieve en el sector de Portillo, considerando las condiciones que persisten en la zona.

Según explicó la autoridad regional, la acumulación de nieve y el aumento progresivo de las temperaturas podrían favorecer nuevos episodios de inestabilidad, especialmente debido a que el manto nivoso permanecerá durante un período prolongado.

Esta situación mantiene la preocupación por la seguridad de turistas, deportistas y excursionistas que frecuentan Laguna del Inca y otros sectores cordilleranos.

Millones advirtió que, pese a la existencia de amenazas identificadas, el marco jurídico actual presenta limitaciones para adoptar determinadas medidas preventivas.

“Bajo el marco legal vigente, las autoridades carecemos de las atribuciones necesarias para prohibir preventivamente el ingreso a estas zonas, aun cuando exista un riesgo inminente para la vida humana”, advirtió Millones.

En este contexto, el delegado presidencial provincial de Los Andes, Ricardo Figueroa, presentó los antecedentes relacionados con los riesgos cordilleranos y expuso la necesidad de fortalecer la coordinación entre los organismos responsables.

Tras el análisis, las autoridades acordaron avanzar “manera decidida hacia una solución normativa de fondo”, con el propósito de mejorar la capacidad de respuesta institucional ante futuras emergencias.

CAMPAÑA PREVENTIVA PARA TURISTAS Y DEPORTISTAS

Mientras se desarrollan las propuestas legales, la Delegación Presidencial Regional y los servicios públicos involucrados impulsarán una campaña informativa orientada a promover el autocuidado y la prevención de accidentes en sectores de montaña.

La iniciativa buscará reforzar la difusión de recomendaciones de seguridad, advertir sobre los peligros asociados a las condiciones de nieve y fomentar decisiones responsables entre quienes realizan actividades recreativas y deportivas en la cordillera.

“El objetivo es que turistas, deportistas y visitantes habituales a la montaña extremen las precauciones necesarias para evitar accidentes y, por sobre todo, prevenir desgracias tan lamentables como la que hoy lamentamos”, detalló.

La preocupación de las autoridades surge tras la avalancha registrada el sábado 17 de octubre en Laguna del Inca, donde siete excursionistas fueron alcanzados por un desprendimiento de nieve mientras se desplazaban hacia el cerro Tres Hermanos.

El accidente provocó la muerte de tres personas y movilizó a diversos equipos de emergencia. Las complejas condiciones del terreno y el riesgo de nuevos desprendimientos dificultaron las labores de rescate.

Con el objetivo de evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse, las autoridades buscarán combinar medidas preventivas inmediatas con una revisión de las herramientas legales disponibles para la gestión de riesgos naturales.

“La montaña es un espacio de encuentro y desarrollo regional, pero la preservación de la vida humana debe ser siempre la primera prioridad”, zanjó Millones.

PURANOTICIA