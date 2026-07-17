Automóvil volcó en plena Avenida Errázuriz de Valparaíso: testigos del accidente aseguran que se desplazaba a alta velocidad

Las intensas lluvias y las fuertes ráfagas de viento que afectan a la región de Valparaíso continúan generando complicaciones en las principales vías de la zona. Durante la mañana de este viernes, un automóvil volcó en plena avenida Errázuriz, a la altura de calle Rodríguez, en el plan de Valparaíso, movilizando a equipos de emergencia.

El accidente se registró cerca de las 8:00 horas, en las inmediaciones del puerto de Valparaíso y, de acuerdo con los primeros antecedentes, el conductor fue auxiliado por personas que se encontraban en el lugar.

El teniente coronel Daniel Guzmán, subprefecto de los Servicios de la Prefectura de Valparaíso, explicó a Puranoticia.cl que "este vehículo se desplazaba por Av. Errázuriz, desde el nudo Barón hacia la plaza Aduana y, por razones que se investigan, perdió la maniobrabilidad del vehículo, colisionando con el bandejón central, lo que produjo que se volcara".

Respecto al estado del conductor, precisó que "se encuentra bien, solo con lesiones leves, y lo hacía en normal estado de intemperancia alcohólica".

Uno de los trabajadores de la estación de servicio ubicada junto al lugar del accidente relató que el impacto fue de gran magnitud y aseguró que el automóvil aparentemente circulaba a una velocidad elevada antes del volcamiento.

A esta emergencia se suma la presencia de semáforos fuera de servicio en distintos puntos de Valparaíso, situación atribuida a las condiciones meteorológicas que afectan a la zona y que ha obligado a extremar las precauciones en las principales arterias de la ciudad.

PURANOTICIA