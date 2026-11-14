Automóvil volcó al colisionar con una ladera del cerro en la Ruta 68 en Valparaíso

En medio de la llovizna que despertó este sábado a los habitantes de la zona costera de la región de Valparaíso, un vehículo volcó al colisionar con la ladera de un cerro en la Ruta 68.

El accidente vehicular se registró específicamente en dirección a la región Metropolitana a la altura del kilómetro 101,5 en el Enlace Agua Santa, a un costado del Monumento a la Infraestructura Vial.

El automóvil circulaba con tres ocupantes en su interior, quienes debieron ser trasladados hasta un centro asistencial, y el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso debió despachar dos máquinas para acudir a la emergencia.

Ante esto, el llamado es a circular con precaución, ya que continúa la pista derecha con restricción.

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