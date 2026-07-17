Aumenta a cuatro la cifra de fallecidos en el país durante el sistema frontal: nueva víctima es de la región de Valparaíso

A cuatro aumentaron las víctimas fatales por el sistema frontal, de acuerdo a un nuevo reporte entregado por el Gobierno y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

La cuarta víctima es una persona de la región de Valparaíso, la que se suma a las reportadas en las comunas de Negrete, Temuco y Cerro Navia.

"Lamentablemente se ha sumado una nueva persona en este último momento en la región de Valparaíso, un procedimiento que se encuentra en desarrollo, por lo tanto una vez tengamos mayor información podremos entregar más datos", indicó la directora de Senapred, Alicia Cebrián.

También informó 99 personas damnificadas a nivel nacional, 673 albergadas -la mayoría en la región Metropolitana-, 2.521 personas aisladas principalmente en la Región de Coquimbo.

Además, reportó 1.500 viviendas dañadas, de ellas 525 en evaluación, 961 con daño menor, 13 con daño mayor y 6 casas destruidas.

Por su parte, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, declaró que "seguimos enfrentando un escenario complejo, enfrentaremos horas que serán especialmente exigentes".

En ese sentido, llamó a "no exponerse, a evitar desplazamientos que no sean indispensables y mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales".

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