Atropelló a un niño y escapó sin prestar ayuda: buscan a conductor que impactó a escolar y a su madre en el plan de Valparaíso

Momentos de angustia vivió una familia en Valparaíso luego que un niño fuera atropellado por un vehículo mientras cruzaba la calle junto a su madre.

El accidente ocurrió la tarde del miércoles 21 de octubre y tuvo como agravante que el conductor involucrado escapó sin detenerse para asistir a las víctimas.

El hecho se registró en la calle Independencia, cuando Benjamín regresaba de su jornada escolar junto a su madre, Joana Aedo. Ambos atravesaban un paso peatonal cuando fueron sorprendidos por un automóvil que circulaba a alta velocidad.

Según relató la madre de la víctima a Teletrece, alcanzaron a retroceder al advertir la proximidad del vehículo, pero la maniobra no fue suficiente para evitar que el pequeño fuera alcanzado por el automóvil.

"Cuando íbamos la mitad del paso peatonal, viene este vehículo a alta velocidad, donde tanto mi hijo y yo alcanzamos a retroceder un paso, pero aún así el vehículo alcanzó a Benjamín", contó.

Tras el impacto, el niño fue llevado al Hospital Carlos van Buren para evaluar sus lesiones. Los exámenes médicos descartaron fracturas y determinaron que presentaba contusiones y moretones de carácter leve, por lo que quedó fuera de peligro.

Sin embargo, el resultado favorable de la evaluación médica no evitó el impacto emocional que dejó lo ocurrido en su madre, quien describió la escena como una experiencia especialmente dolorosa por haber presenciado el atropello de su hijo.

"Afortunadamente podemos contar la historia ahora de esta forma, pero fue impactante ver a tu hijo que te lo atropellan, que sale disparado de esa forma", manifestó Joana Aedo.

Cabe hacer presente que Carabineros desarrolla diligencias para establecer la identidad del conductor que protagonizó el atropello y posteriormente se retiró del lugar sin prestar auxilio. En ese sentido, en redes sociales comenzó a difundirse una patente que presentaría similitudes con la del vehículo involucrado. No obstante, la policía advirtió que aún no se ha confirmado que esos datos sean de dicho automóvil.

En paralelo, los antecedentes del caso fueron derivados al Primer Juzgado de Policía Local por las lesiones sufridas por el niño, mientras que la Fiscalía recibió los antecedentes relacionados con la huida del conductor, para investigar lo ocurrido.

PURANOTICIA