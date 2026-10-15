Aseguran que los 20 funcionarios a honorarios mejor pagados de Quilpué ingresaron durante la administración de Carolina Corti

El rechazo del Concejo Municipal de Quilpué a las modificaciones presupuestarias propuestas por la administración de la alcaldesa Carolina Corti abrió un escenario de incertidumbre sobre la continuidad de funcionarios municipales, en medio de los cuestionamientos al manejo de los recursos destinados a personal. Sin embargo, la discusión no se limita a la disponibilidad presupuestaria, sino que también a las contrataciones de la actual gestión y a los montos que perciben algunos trabajadores.

En ese contexto, Puranoticia.cl revisó los antecedentes disponibles en el portal de Transparencia del Municipio de Quilpué, correspondientes a septiembre, el último mes con información disponible, donde figuran funcionarios a honorarios con remuneraciones superiores a los $2 millones. Entre ellos se encuentra Alexis Alfredo Tadres Rivera, jefe de gabinete de la alcaldesa, quien registra el pago más alto de los nombres examinados, pese a contar sólo con enseñanza media completa.

El concejal Francisco Villegas abordó esta situación en conversación con Puranoticia.cl, instancia en la que cuestionó tanto la forma en que se ha desarrollado la discusión presupuestaria como las contrataciones efectuadas durante la administración de Carolina Corti. El edil sostuvo que los antecedentes sobre las remuneraciones de los trabajadores a honorarios fueron presentados durante una Comisión de Gestión Interna en la que participaron asociaciones de funcionarios municipales.

LOS HONORARIOS MÁS ALTOS

"Ha ingresado mucha gente y la gente que ha ingresado también ha ingresado con altos sueldo", afirmó el concejal Villegas al referirse a las contrataciones realizadas durante la actual administración municipal en la Ciudad del Sol. Asimismo, indicó que en la instancia sostenida con las asociaciones de funcionarios, recibieron antecedentes sobre la composición de los honorarios mejor remunerados de la casa edilicia.

"Tuvimos una Comisión de Gestión Interna, que realizamos con las asociaciones de funcionarios, y ellos nos presentaron los antecedentes de que los 20 honorarios mejor pagados hoy en la Municipalidad de Quilpué ingresaron con esta administración municipal", señaló el edil que renunció hace poco al Frente Amplio.

A partir de estos cuestionamientos, Puranoticia.cl consultó los registros de Transparencia municipal para identificar las remuneraciones más altas entre los funcionarios a honorarios informados para el pasado mes de septiembre. De acuerdo con los antecedentes proporcionados para esta revisión, el jefe de gabinete de la alcaldesa Corti encabeza los nombres examinados, con un pago de $3.308.800.

Según la información publicada, sus funciones consisten en coordinar la agenda de la alcaldesa, organizar actividades, eventos y conversatorios, además de colaborar directamente en labores de apoyo a la jefa comunal. Por su parte, en el apartado de formación académica se consigna que posee enseñanza media completa.

El caso adquiere relevancia en medio del llamado de Villegas a revisar las remuneraciones de trabajadores a honorarios que, según planteó, perciben montos correspondientes a niveles profesionales superiores, pese a contar con una formación académica distinta. "Lo otro que es muy importante es que se ajusten los altos honorarios, que en algunos casos tienen nivel de enseñanza media, a quienes se les paga como profesionales de grados altos", sostuvo el concejal.

Consultado por los nombres de las personas a las que hacía referencia, Villegas indicó que algunos ya habían sido mencionados públicamente y nombró, entre ellos, al jefe de gabinete de la alcaldesa, precisamente Alexis Alfredo Tadres Rivera.

SUELDOS DE SEPTIEMBRE

Después de Alexis Tadres, la revisión permite identificar a algunos otros funcionarios a honorarios con remuneraciones que superan los $2 millones mensuales.

Por ejemplo, Juan Pablo Loaiza Gallardo registra una remuneración de $2.481.600. Entre sus responsabilidades figuran la sistematización de los contratos administrativos suscritos por el Municipio de Quilpué, el levantamiento de aspectos susceptibles de mejora en el flujo de compras públicas y la propuesta de criterios para adquirir bienes muebles y servicios de manera eficaz en la comuna. Su profesión también es abogado.

Otra es Elizabeth Alarcón Rojas registra un pago de $2.318.840. Sus funciones incluyen asesorar en la gestión de soluciones a problemas sociales que afecten a los habitantes de la Ciudad del Sol, procurar mejoras en su calidad de vida y proponer lineamientos para generar espacios de vinculación y participación social comunitaria con entidades públicas y privadas. La profesión de esta funcionaria es psicóloga.

Los antecedentes proporcionados también incluyen a Daniel Portilla Bugueño, quien registra una remuneración de $2.076.784. Su labor contempla asesoría jurídica y análisis documental especializado para la revisión y validación de documentos electrónicos, contratos complejos y convenios relacionados con derecho urbanístico, planificación urbana y otras materias afines. Su profesión también es abogado.

CUESTIONAMIENTOS

Más allá de los montos individuales, el concejal Villegas cuestionó la forma en que se incorporó personal durante el año presupuestario y aseguró que algunas contrataciones no estaban contempladas en la planificación inicial.

"Me atrevería a decir que es todo, probablemente, el equipo cercano a la alcaldesa porque cuando iniciamos la discusión presupuestaria, establecemos dónde van los recursos para todo este año y se estableció que existía cierta cantidad de personal para prestar todas las funciones correspondientes al año, pero resulta que aprobamos esto el 15 de diciembre de 2025, pero en los primeros días de enero se empezó a contratar gente que no estaba presupuestada y eso no es arbitrario, no es casual, eso ya estaba premeditado", manifestó el edil de Quilpué.

El concejal también cuestionó la falta de antecedentes que, a su juicio, ha marcado el debate sobre las modificaciones presupuestarias y apuntó a la responsabilidad de Corti como máxima autoridad comunal: "Yo creo que la alcaldesa tiene responsabilidad en esto, y no se puede desligar porque ella es la jefa superior del servicio", sostuvo.

Respecto de la posibilidad de que algunos funcionarios reciban sueldos elevados sin cumplir adecuadamente sus labores, Villegas hizo una distinción entre los cuestionamientos que ha escuchado y los antecedentes que efectivamente ha podido revisar. "Es lo que yo he escuchado, pero la verdad es que no he tenido los antecedentes a la vista, estamos en un ejercicio de revisión de ese tipo de antecedentes", precisó.

El edil agregó que, en su opinión, el problema también está relacionado con la planificación y ejecución del gasto en personal. Asimismo, manifestó sus dudas respecto de eventuales pagos de favores, aunque aclaró que uno de los aspectos que sí ha podido observar es la ausencia de concursos públicos en determinadas contrataciones, especialmente en la Dirección de Seguridad Pública del Municipio.

RECHAZO PRESUPUESTARIO

La controversia por los honorarios se produce en paralelo a la discusión por las modificaciones presupuestarias rechazadas por el Concejo Municipal, cuyo resultado abrió un escenario de incertidumbre respecto del financiamiento de distintas obligaciones relacionadas con el personal de la casa edilicia.

Al respecto, el concejal Villegas explicó que "el rechazo se debe simplemente al hecho de que no se ajusta a la normativa legal. Creo que como fiscalizadores, lo que tenemos que hacer cuando se nos presentan este tipo de cosas, es hacer valer la ley, tal cual, nada más que eso. Y esa es la causal finalmente de mi rechazo".

También cuestionó que "todo lo que ha llevado esta discusión presupuestaria ha sido de una opacidad increíble. En algún momento se nos presenta esta modificación, no se nos dan mayores antecedentes, creyendo que esto simplemente iba a aprobarse".

El concejal añadió que, a su juicio, la administración terminó entregando información de manera gradual tras las consultas formuladas durante la discusión.

En cuanto a la posibilidad de desvinculaciones, la controversia presupuestaria mantiene la atención sobre las decisiones que adopte la administración de Carolina Corti respecto de la dotación municipal, ya que hasta el momento se desconoce si efectivamente se materializará esta opción y a cuántas personas afectará.

PURANOTICIA