Asaltos a turistas encienden las alarmas en Valparaíso y Viña del Mar: preparan rutas protegidas previo a llegada masiva de cruceros

En el marco del balance tras el reciente paso del sistema frontal por la región de Valparaíso y al abordar distintas materias de seguridad pública, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, anunció un trabajo coordinado con los municipios de Valparaíso, Viña del Mar y San Antonio, que se desarrollará la próxima semana con el objetivo de prevenir e inhibir delitos que afecten a los visitantes de la zona.

La iniciativa adquiere especial relevancia ante el inicio de la temporada de cruceros y la llegada de barcos transatlánticos a las costas de la región. Al respecto, Millones adelantó la realización de una reunión para coordinar acciones preventivas frente a los delitos asociados al turismo.

"Nosotros el día lunes vamos a tener una reunión de coordinación para enfrentar los asaltos vinculados al turismo. Especialmente con la llegada de los transatlánticos".

Asimismo, la autoridad destacó que la instancia reunirá a representantes de los municipios involucrados, las policías y el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), con el propósito de reforzar la seguridad tanto en los recorridos turísticos como en los lugares de alojamiento de los pasajeros, considerando que, por primera vez, algunos cruceros contemplan estadías en Valparaíso.

"Están invitadas las municipalidades, Valparaíso y Viña del Mar. También las autoridades policiales, Sernatur (..) pensando que estos cruceros por primera vez se van a alojar en Valparaíso. Y necesitamos no solamente proteger la ruta, sino que también proteger los lugares de hospedaje".

Estas medidas responden a la preocupación por recientes hechos delictivos registrados en la región de Valparaíso, entre ellos el asalto ocurrido a un costado del supermercado Unimarc, en el sector de Placilla, y el robo a una joyería en Viña del Mar. Frente a este escenario, la autoridad regional también estableció una agenda de trabajo con los mandos entrantes de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), orientada a reforzar el orden público y la seguridad en el entorno urbano.

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

En materia de seguridad regional, el delegado presidencial anunció además una mesa de trabajo enfocada en abordar los delitos cometidos por menores de edad, problemática que en el debate público se ha denominado habitualmente como «La Jauría». La instancia busca articular acciones entre las instituciones involucradas, considerando tanto la persecución penal como las medidas de intervención dirigidas a los jóvenes.

Al respecto, Millones detalló que la reunión se realizará este viernes y contará con la participación de organismos vinculados a la persecución del delito y a la intervención social de los menores involucrados.

‘’Este día viernes vamos a tener una reunión especial de coordinación para enfrentar a «La Jauría». En este caso va a estar la Fiscalía, PDI, Carabinero, pero también los organismos que tienen que ver cómo estos niños que son de 13 a 17 años pueden tener una intervención integral".

Finalmente, Millones subrayó que el abordaje de esta problemática debe ir más allá de la persecución de los delitos e incluir la intervención de las familias y la revisión de las responsabilidades de las residencias que acogen a algunos de estos jóvenes, especialmente en aquellos casos en que reciben recursos del Estado.

"No solamente en el punto de la persecución del delito, sino también la intervención, en este caso, de su familia. Muchos de estos chicos son de residencias. Son residencias donde el Estado les pasa un recurso y por tanto ahí también hay una responsabilidad que deberá aplicarse o exigirse".

PURANOTICIA