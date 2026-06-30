Aroldo Maciel vaticina sismo de magnitud entre 7,5 y 8 para Chile entre fines de julio y agosto: conozca las zonas críticas

El devastador doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que afectó recientemente a Venezuela encendió las alertas entre especialistas en actividad sísmica a nivel continental. En conversación con Puranoticia.cl, el experto brasileño en sismos Aroldo Maciel analizó la emergencia que golpea al país caribeño, donde ya se confirman más de 1.700 fallecidos y se proyectan miles de personas desaparecidas, y aseguró que la energía liberada por estos eventos inevitablemente migrará hacia territorio chileno durante las próximas semanas.

La advertencia se basa en la teoría de migración de energía sísmica que sostiene Maciel, la cual plantea que los grandes movimientos telúricos se desplazan de manera cíclica a lo largo del Anillo de Fuego del Pacífico, recorriendo distintas fosas tectónicas. Según el especialista, tras los recientes eventos registrados en Japón, Filipinas y el Caribe, Chile sería el próximo punto donde podría concentrarse esta tensión acumulada.

"Es inevitable que ustedes de Chile no reciban esta energía, entonces es a preparar ahora más que nunca", afirmó Maciel en la entrevista.

ZONAS BAJO OBSERVACIÓN

Consultado sobre el plazo en que podría registrarse un eventual movimiento telúrico en Chile, Maciel situó la ventana de mayor atención entre la segunda quincena de julio y la primera semana de agosto de 2026, período en el que, según su hipótesis, podría manifestarse la migración de energía.

"La segunda quincena de julio y la primera semana de agosto es el plazo límite (...) estaríamos hablando donde ocurrió el evento 7,5 u 8, porque esto va de acuerdo con el silencio sísmico que esta energía toque".

Respecto de las zonas que podrían verse involucradas, el especialista indicó que el desplazamiento de la energía desde el Caribe tarda, en promedio, entre 45 y 60 días, y que el monitoreo apunta principalmente hacia la zona centro-sur de Chile, mencionando específicamente a Valdivia, Concepción y la Región del Biobío.

"Estaríamos ahí con la parte sur de Chile: Valdivia, Concepción, Biobío (...) Ojalá que no ocurra, pero este es el panorama".

Pese a su advertencia, Maciel destacó que Chile cuenta con una infraestructura preparada para enfrentar grandes terremotos, gracias a sus exigentes normas de construcción antisísmica, marcando una diferencia con los daños estructurales observados en ciudades venezolanas como Caracas y La Guaira.

"No creo que nada como esto de Venezuela pueda ocurrir en Chile, por la buena construcción, el grupo rescatista, y esto es lo que no me hace tener miedo (...) Chile es un país preparado en todos los aspectos", concluyó el experto.

Mientras resta esperar si se cumple este nuevo pronóstico basado en la teoría de la migración de energía sísmica, la principal recomendación continúa siendo mantener las medidas de preparación y prevención ante eventuales emergencias, especialmente en un país como Chile, reconocido por su alta actividad sísmica.

PURANOTICIA