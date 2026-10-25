Armada logra contener derrame de aceite en roqueríos de Papudo antes de llegar al mar

La rápida intervención de equipos municipales y personal de la Armada permitió evitar que un derrame de aceite quemado alcanzara el mar en Papudo, Región de Valparaíso, luego de que se detectara un recipiente abandonado con una sustancia contaminante en una zona de roqueríos.

El procedimiento se desarrolló durante la jornada del viernes en el sector Camino de los Conquistadores, donde funcionarios del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Papudo advirtieron la presencia de una tineta de aproximadamente 20 litros cuyo contenido se estaba esparciendo sobre las piedras.

Ante el riesgo de que el líquido continuara desplazándose hacia el borde costero, el municipio alertó a la autoridad marítima, lo que permitió activar un operativo de contención ambiental.

Hasta el lugar concurrieron patrullas de Policía Marítima y personal especializado en medio ambiente acuático, quienes evaluaron la extensión del derrame y las condiciones del terreno.

El capitán de fragata litoral de la Capitanía de Puerto de Quintero, Rafael Quijada Córdova, explicó que la inspección inicial permitió comprobar la presencia de aceite quemado, pero también establecer que la sustancia todavía no había llegado al agua.

“Se constató la veracidad de la denuncia, verificando que el derrame se encontraba contenido en una zona de roqueríos, y que afortunadamente no había alcanzado el mar”, afirmó.

Con estos antecedentes, los equipos iniciaron las labores destinadas a impedir que el contaminante se extendiera hacia otros sectores de la costa.

El trabajo se realizó de manera coordinada entre funcionarios municipales y personal de la autoridad marítima, quienes utilizaron material absorbente para recuperar el aceite derramado y limpiar las superficies afectadas.

La intervención también permitió retirar la tineta abandonada, eliminando la fuente desde la cual se estaba liberando la sustancia.

Tras completar las labores de contención y recuperación, los equipos efectuaron la limpieza del área comprometida, con el objetivo de evitar que permanecieran residuos sobre los roqueríos.

ARMADA VERIFICÓ LA LIMPIEZA Y TOMÓ MUESTRAS DEL ACEITE

Como parte del procedimiento, el personal especializado tomó muestras del líquido encontrado en el sector Camino de los Conquistadores.

El análisis de estos antecedentes permitirá establecer con mayor precisión la composición de la sustancia y las características del contaminante involucrado en el incidente.

Además, durante la jornada de este sábado, una nueva patrulla de la autoridad marítima regresó al lugar para revisar las condiciones de los roqueríos y verificar los resultados del operativo realizado el día anterior.

La inspección permitió confirmar que las labores de limpieza habían concluido y que el derrame no había alcanzado el mar.

El capitán Rafael Quijada Córdova destacó el resultado de la intervención y la coordinación entre las instituciones que participaron en la emergencia. “Al final no hubo afectación, se limpió y hoy día se verificó en terreno”, indicó.

De esta manera, el procedimiento permitió controlar el derrame antes de que la sustancia se propagara hacia el ambiente marino, evitando una eventual contaminación de las aguas del sector.

El incidente también puso de relieve la importancia de la detección oportuna de residuos potencialmente contaminantes en espacios costeros, especialmente cuando se encuentran próximos al mar.

Hasta ahora, los antecedentes entregados no permiten establecer quién abandonó el recipiente ni las circunstancias en que el aceite llegó hasta el sector.

El operativo concluyó con el retiro de la sustancia y la verificación de la limpieza del lugar, mientras que las muestras recogidas permitirán contar con información técnica sobre el material encontrado.

PURANOTICIA