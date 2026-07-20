Armada emite nuevo aviso de marejadas para la costa de la región de Valparaíso por ingreso de nuevo sistema frontal

El Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso dio cuenta de un nuevo Aviso de Marejadas que se presentará en la región de Valparaíso, proyectando condiciones de mar como marejadas del noroeste.

Se estima que el inicio de esta condición –entre Huasco y Golfo de Arauco– se manifestará a contar del martes 21 hasta el miércoles 22 de julio, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar o alta marea y según las condiciones de viento local.

El jefe del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, capitán de Fragata Carlos Gaete, explicó que "debido a un intenso sistema frontal que afectará el sector central del país, esperamos marejadas con dirección del noroeste a contar del martes 21 de julio en nuestro litoral, afectando desde Huasco hasta Golfo de Arauco, generando oleaje con rompiente en bahías abiertas a esa dirección".

"Se estima que su mayor desarrollo se presente durante las horas de pleamar o altas mareas, en particular entre las 03:00 y 05:00 horas como marea primaria y entre las 15:00 y 17:00 horas como pleamar secundaria. Estas marejadas corresponden al vigésimo aviso que afecta a las costas continentales durante el presente año”, agregó.

La Autoridad Marítima hace presente a la comunidad que se debe actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización.

PURANOTICIA