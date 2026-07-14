Armada detalla alcance de sistemas frontales que se aproximan a la región de Valparaíso y alerta por vientos de hasta 83 km/h

La Armada de Chile, a través de su Centro Meteorológico con sede en Valparaíso, entregó un completo balance sobre el intenso sistema frontal que afectará a la región de Valparaíso y a gran parte del país durante los próximos días, advirtiendo un escenario marcado por fuertes vientos, precipitaciones y peligrosas condiciones marítimas.

El Jefe del Centro Zonal de Meteorología Marina de Valparaíso, Capitán de Fragata Carlos Gaete, confirmó que la institución mantiene un monitoreo permanente de la evolución del fenómeno, debido al impacto que tendrá sobre la zona costera.

"Desde acá continuamos monitoreando las condiciones meteorológicas que afectarán a gran parte del país. Es por esta razón que en nuestra jurisdicción existe un aviso de temporal vigente desde el día de hoy y hasta el domingo 19 de julio", explicó la autoridad marítima.

De acuerdo con el reporte oficial, el evento estará marcado por una combinación de intensas precipitaciones, fuertes rachas de viento y un complejo escenario en el borde costero. Las proyecciones indican que en el litoral de la región se registrarán vientos de hasta 45 nudos, equivalentes a aproximadamente 83 kilómetros por hora, además de abundantes lluvias.

Junto con ello, la Armada emitió un aviso de marejadas anormales que estará vigente desde el jueves 16 hasta el sábado 18 de julio, fenómeno que abarcará el tramo comprendido entre Huasco y el Golfo de Penas, incluyendo el archipiélago de Juan Fernández.

"Experimentaremos alturas de ola máxima de entre 5 y 6 metros, esperando lo más intenso para el jueves 16 y viernes 17 en horarios de pleamar", advirtió el Capitán Gaete respecto a la peligrosidad del oleaje que golpeará las costas de la jurisdicción de Valparaíso.

Frente al riesgo que representan estas condiciones para el borde costero, la infraestructura, los paseos peatonales y las actividades de navegación, la Armada reiteró el llamado a la comunidad a extremar las medidas de precaución, respetar las recomendaciones de la Autoridad Marítima y evitar acercarse a sectores donde se produzca el rompiente de las olas.

"La Autoridad Marítima hace un llamado a la precaución y al autocuidado para evitar accidentes que pongan en riesgo la vida de las personas y las operaciones en el mar", concluyó el oficial.

PURANOTICIA