Armada desplegó más de 50 personas y dos drones en búsqueda de hombre desaparecido en playa Las Salinas de Viña del Mar

La Armada y otros servicios se desplegaron en el sector de Las Salinas, en el borde costero de Viña del Mar, para buscar a un hombre de 39 años que desapareció tras internarse en el mar.

El comandante Jacob Silva, capitán de Puerto de Valparaíso, explicó que la emergencia fue reportada durante la noche del martes, luego que la Autoridad Marítima recibiera un llamado a su número de emergencias.

"A las 20:36 horas recibimos un llamado a nuestro número de emergencia, 137, informando la desaparición de una persona masculina de 39 años en el sector del balneario Las Salinas", indicó.

Tras recibir la alerta, la Armada desplegó sus medios humanos, materiales y técnicos, con el apoyo del Bote Salvavidas, la Municipalidad de Viña del Mar y distintos organismos públicos, que participan en las labores de búsqueda.

Respecto al operativo, detalló que fueron más de 50 personas las desplegadas en aquel momento, "destacando nuestras unidades de superficie que se encuentran navegando, efectuando una rebusca marítima, así como también tenemos copado el espacio aéreo con dos drones con capacidad infrarroja y personal en infantería".

Finalmente, el capitán de Puerto de Valparaíso señaló que las labores se mantuvieron durante toda la noche, con el objetivo de dar con el paradero del desaparecido.

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