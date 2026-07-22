Armada de Chile despliega operativo humanitario en Olmué para asistir a familias afectadas por el temporal

En el marco de las labores de asistencia humanitaria desplegadas tras los recientes temporales, la Armada de Chile realizó un importante operativo de apoyo en la comuna de Olmué, con el objetivo de ir en ayuda de las familias afectadas por el sistema frontal.

La intervención fue encabezada por una sección de apoyo humanitario de la Primera Zona Naval, cuyos integrantes se trasladaron hasta el sector El Mortero para colaborar con la comunidad, gravemente impactada por la acumulación de barro y escombros.

Un contingente de 24 servidores navales ejecutó intensas labores de despeje en un camino de aproximadamente 250 metros, el cual permanecía completamente bloqueado. Esta situación impedía el tránsito de vehículos hacia la vivienda de dos adultos mayores, dejándolos sin acceso terrestre.

“El apoyo efectuado en el sector El Mortero, cercano al cerro La Campana, era algo sumamente necesario; ya que ante una emergencia que requiriese la evacuación de los adultos mayores que tienen su vivienda acá, esta no podría haberse realizado vía terrestre por las condiciones en que se encontraba el camino”, explicó el Teniente Primero Tomás Moraga, oficial a cargo de la sección.

Una vez restablecido el acceso principal, el personal naval se distribuyó en distintos equipos para continuar las labores en diversos sectores de la comuna. Allí realizaron el retiro de barro acumulado al interior de viviendas, especialmente en aquellos lugares donde la maquinaria pesada no pudo ingresar debido a las complejas condiciones del terreno.

Desde la institución confirmaron que mantendrán desplegadas sus capacidades en las comunas afectadas durante los próximos días, con el propósito de continuar brindando apoyo a las familias damnificadas y contribuir a las labores de recuperación tras la emergencia.

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