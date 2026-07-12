Armada de Chile confirma que chofer que protagonizó fatal atropello múltiple en Viña del Mar es integrante de la institución

La Armada de Chile confirmó que el chofer que protagonizó el fatal atropello múltiple en Gómez Carreño en Viña del Mar, a la altura de la Feria Caupolicán la mañana de este domingo, el que terminó con la vida de seis personajes y dejó a siete personas lesionadas, entre ellas dos lactantes, es un integrante de la institución.

A través de un comunicado, la institución confirmó que es un hombre que pertenece a sus filas, quien se encontraba fuera de servicio al momento de protagonizar el accidente, y conducía un vehículo particular.

Las causas de la tragedia continúan siendo materia de investigación, mientras el tránsito se mantiene completamente cortado en el secto por trabajo de la SIAT, manteniendo como alternativas subir por la costa, Gomez Carreño o por Miraflores y Achupallas.

La Armada de Chile además en el escrito indicó lamentar “profundamente la irreparable pérdida de vidas humanas ocasionada por esta tragedia y expresa sus más sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas. Asimismo, manifiesta sus deseos de una pronta y completa recuperación a las personas que resultaron lesionadas”.

Por otro lado, la institución aseguró “ha prestado toda la colaboración requerida por el Ministerio Público y las policías para contribuir al esclarecimiento de las circunstancias del accidente. Asimismo, ha dispuesto la instrucción de los procedimientos administrativos internos que correspondan, de conformidad con la normativa vigente”.

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