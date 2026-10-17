Armada confirma que mujer que murió tras ser rescatada en Caleta Portales era funcionaria de la institución

La Armada de Chile confirmó que la mujer que perdió la vida tras ser rescatada desde el mar en las inmediaciones de Caleta Portales, en Valparaíso, durante la tarde de este viernes 16 de octubre, pertenecía a las filas de la institución.

La autoridad marítima, a través de un comunicado, confirmó que la mujer era una “Servidora Naval”, cuyo cuerpo presentaba diversas heridas cortopunzantes y logró ser sacada del agua gracias a un pescador del sector de la Ciudad Puerto.

“Las circunstancias en que ocurrieron los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, encontrándose las diligencias bajo reserva por disposición del Ministerio Público y la Institución brindará el apoyo necesario para que este lamentable hecho sea prontamente esclarecido”, detalla la institución en el escrito.

En esta misma línea, agregaron que “la Armada de Chile, lamenta profundamente este sensible fallecimiento y expresa sus más sinceras condolencias a la familia, seres queridos y camaradas de la Servidora Naval, disponiendo el apoyo institucional correspondiente”.

Cabe recordar que, tras el rescate, se logró realizar el traslado hasta el Hospital Carlos Van Buren, donde, pese a los esfuerzos realizados por el equipo médico, se confirmó su fallecimiento.

Hasta el momento, las diligencias para esclarecer el hecho permanecen bajo investigación del Ministerio Público, organismo que dispuso mantener las labores bajo reserva mientras se desarrollan las pericias correspondientes, incluida la identidad de la víctima.

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