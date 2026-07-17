Árbol sobre la vía y corte de energía mantienen sin operación al Tren Limache-Puerto

La operación del Tren Limache-Puerto presenta alteraciones este viernes debido a las condiciones generadas por el sistema frontal que afecta a la región de Valparaíso.

EFE Valparaíso informó que, producto de la caída de un árbol sobre la vía en el tramo comprendido entre las estaciones El Salto (Viña del Mar) y Quilpué, los trenes se encuentran circulando de manera transitoria por una sola vía en dicho sector.

Debido a esta situación, el servicio mantiene una frecuencia aproximada de 30 minutos mientras equipos trabajan en terreno para retirar el elemento que interrumpe parcialmente la circulación y permitir el retorno a la operación habitual.

Posteriormente, la empresa comunicó además una interrupción en el suministro de energía, situación que provocó que los trenes del Metro de Valparaíso permanecieran momentáneamente detenidos en toda la red y hasta nuevo aviso.

EFE Valparaíso indicó que se mantiene monitoreando la situación y trabajando para restablecer la normalidad del servicio, en medio de las condiciones meteorológicas adversas que afectan a la zona.

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