Apart hotel de Concón queda al borde del colapso tras impactante deslizamiento de tierra

Las intensas precipitaciones asociadas a los sistemas frontales que han afectado a la zona centro-norte del país siguen dejando consecuencias en la región de Valparaíso. Durante las últimas horas, un deslizamiento de tierra registrado en la comuna de Concón generó una compleja emergencia al comprometer la estabilidad de una estructura ubicada junto a la transitada avenida Borgoño.

El incidente ocurrió en una ladera emplazada a un costado de esta transitada vía que conecta Concón con Viña del Mar. La acumulación de agua producto de las lluvias saturó el terreno, provocando el desprendimiento de una importante cantidad de tierra y rocas que descendieron hasta el camino.

Como consecuencia del derrumbe, un apart hotel quedó en una situación de riesgo debido a la inestabilidad del terreno, mientras que el material desprendido alcanzó la calzada, obligando a interrumpir el tránsito en el sector.

Frente a la emergencia, equipos desplegados en el lugar comenzaron labores para despejar la ruta utilizando una retroexcavadora, con el objetivo de retirar la tierra acumulada y disminuir el riesgo de nuevos desprendimientos.

Al respecto, el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, indicó a Puranoticia.cl que "me contacté con el director de Sernageomin para evaluar las condiciones geológicas de este espacio y acá lo que tenemos es un apart hotel, al que ya decretamos su inhabitabilidad".

Asimismo, sostuvo que "el lugar ya tenía una fiscalización y una multa del año 2025, sin embargo, el dueño hizo caso omiso y –como se dice en buen chileno– a la mala siguió haciendo algunas obras de infraestructura sin los permisos correspondientes y terminamos en lo que hoy día estamos viendo".

Respecto a la situación del tránsito vehicular en la Av. Borgoño expresó que "vamos a esperar los informes técnicos de Sernagemon, que debe ocurrir entre hoy y mañana, para ver el estado de la ladera del cerro y si no corre algún peligro. Ahora, habiendo más lluvias, es probable que esto siga, por lo tanto lo vamos a tener cerrado por lo menos una semana más".

Los trabajos se desarrollan en medio de la advertencia por un nuevo episodio de precipitaciones que afectará a la región durante este lunes y martes, situación que mantiene la preocupación por la posibilidad de que continúen registrándose remociones en masa en sectores con suelos altamente saturados por las lluvias de los últimos días.

PURANOTICIA