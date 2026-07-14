Anuncian cortes y desvíos de tránsito en Valparaíso por Cuenta Pública del Congreso

Carabineros informó que este miércoles 15 de julio se implementarán cortes y desvíos de tránsito en las inmediaciones del Congreso Nacional, en la comuna de Valparaíso, con motivo de la realización de la Cuenta Pública del Parlamento.

Las restricciones comenzarán a las 07:00 horas y se mantendrán hasta aproximadamente las 15:00 horas, afectando las cuadrículas comprendidas entre avenida Argentina, Chacabuco, Morris e Independencia.

Al respecto, el comisario de la 8ª Comisaría Florida, mayor Felipe Castillo, explicó que "con motivo de la Cuenta Pública del Congreso Nacional, este miércoles 15 de julio, desde las 7:00 de la mañana hasta las 15:00 horas, se realizarán cortes y desvíos de tránsito en las cuadrículas comprendidas y aledañas al Congreso Nacional".

Luego, el oficial de la policía uniformada especificó que "estas cuadrillas están comprendidas por avenida Argentina, Chacabuco, Morris e Independencia".

La autoridad policial hizo un llamado a la ciudadanía a considerar estas restricciones al momento de desplazarse por el plan de la Ciudad Puerto, manifestando que "Carabineros de Chile te invita a planificar tu viaje con antelación".

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