Anuncian cierre preventivo de la ruta F-366 entre Quillota y La Cruz por sistemas frontales

Como parte de las medidas preventivas adoptadas ante el sistema frontal que afectará a la región de Valparaíso, las municipalidades de Quillota y La Cruz acordaron el cierre de la ruta F-366, en el sector Lo Rojas, a contar de las 20:00 horas de este miércoles 15.

La restricción implicará la suspensión del tránsito para el público general, permitiéndose únicamente el paso de los residentes del sector.

La decisión fue adoptada con el objetivo de resguardar la seguridad de la comunidad frente a las lluvias pronosticadas y posibles afectaciones en la ruta.

Para ello, se realizará un monitoreo diario de las condiciones de la vía, lo que permitirá evaluar la continuidad o modificación de la medida según evolucionen los sistemas frontales que arribarán a la región de Valparaíso.

Desde la Municipalidad de Quillota hicieron un llamado a los vecinos a planificar sus desplazamientos con anticipación y a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la casa edilicia y de Gestión del Riesgo de Desastres, donde se comunicarán oportunamente las actualizaciones sobre el estado de la ruta.

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