Anuncian cierre preventivo de Avenida Altamirano en Valparaíso ante llegada del sistema frontal

Ante la llegada del sistema frontal a la región de Valparaíso, autoridades de transporte anunciaron el cierre preventivo de Avenida Altamirano, desde El Parque hasta Las Torpederas, en la Ciudad Puerto, tanto para automóviles como para peatones.

Una vez que comiencen las precipitaciones se hará efectiva la restricción vehicular, la que tendrá como objetivo poder resguardar la seguridad de todos los transeúntes que necesiten trasladarse durante el frente de mal tiempo.

Ante esto, buses 109, 507, 511, 705 y E05 deberán modificar sus recorridos, circulando por Avenida El Parque hasta que la emergencia así lo amerite, y se pueda restablecer el tránsito en su normalidad.

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