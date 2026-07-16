Anuncian cierre de la Cuesta La Dormida ante sistema frontal que afecta a la región de Valparaíso

Desde la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga anunciaron el cierre de la Cuesta La Dormida, Ruta F100G, a contar de las 13 horas de este jueves 16 de julio, a raíz de el sistema frontal que afecta a gran parte del país.

La medida fue tomada en coordinación con la Delegación Presidencial Provincial de Chacabuco, y se mantendrá vigente hasta nuevo aviso.

En la comuna de Olmué el corte se realizará desde el kilómetro 15, entrada a Camarico, por lo que se hace un llamado a conducir con precaución, y mantenerse dentro de lo posible al interior de sus domicilios.

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